Bu gösteri, Shenzhen'de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında gerçekleştirildi. Birbiriyle uyum içinde hareket eden onlarca robot izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Robotların senkronize bir şekilde dans etmesi, modern robotik teknolojisinin imkanlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Çin'de teknoloji dünyasının dikkatini çeken sıra dışı bir olay yaşandı. Shenzhen şehrinde 151 insansı robot aynı anda dans ederek Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi. Böylece ülkede robotların katıldığı toplu dans dalında yeni bir dünya rekoru kırılmış oldu.

Robot grubuna, Çinli EngineAI şirketi tarafından üretilen T800 insansı robotu öncülük etti. Özel olarak programlanmış cihazlar, müzik ritmine uygun şekilde aynı hareketleri gerçekleştirdi.

Belirtildiğine göre bu sonuç, önceki rekordan oldukça yüksek. Daha önce aynı anda dans eden robot sayısı rekoru 110 cihaza aitti. Yeni gösteri ise bu sayıyı 41 adet artırdı.

Söz konusu gösteri, Çin'de robotik ve yapay zeka alanında elde edilen başarıların bir başka yansıması olarak değerlendiriliyor.