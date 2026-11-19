Güney Kore'de devlet sınavında çok yüksek puan alan bir adayın yasa dışı yöntemler kullandığı ortaya çıktı. Han Won-seok isimli katılımcı, sınavın her iki aşamasında da gizli kamera, akıllı telefon ve yapay zeka yardımıyla cevapları bulduğunu itiraf etti.

Aday, ilk aşamada 400 üzerinden 397,5 puan aldı. 160 sorudan sadece birine yanlış cevap verdi. İkinci aşamada ise 800 üzerinden 663 puan alarak genel sonuçlarda birinci oldu.

Bu kadar yüksek puanlar internet kullanıcılarında şüphe uyandırdı. Han, başlangıçta suçlamaları reddetse de daha sonra avukatının katıldığı bir YouTube yayınında sınav kurallarını ihlal ettiğini kabul etti.

Açıklamasına göre, soruları minyatür bir kamera ile fotoğraflayıp görüntüleri yapay zeka sistemine gönderdi. Sistemin hazırladığı cevapları ise akıllı telefonu aracılığıyla kontrol etti. Aday, bu yöntemi sınavın her iki aşamasında da kullandı.

Han, yaptığından dolayı diğer adaylardan özür diledi. Ayrıca Seul polisine bizzat başvurarak suçunu itiraf eden yazılı bir ifade verdi.

Şu anda kolluk kuvvetleri olayla ilgili soruşturma yürütüyor. Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ise adayın sınavı geçtiğini kanıtlayan yeterlilik belgesinin geçerliliğini geçici olarak askıya almayı değerlendiriyor.

Bu olay, modern teknolojilerin, özellikle yapay zeka ve gizli elektronik cihazların sınavlarda yasa dışı kullanım sorununa bir kez daha dikkat çekti.