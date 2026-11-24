Hindistan'ın Kerala eyaletinde 17 yaşındaki bir kız, sivilce ve cilt lekesi karşıtı bir krem kullandıktan sonra ciddi bir böbrek hastalığına yakalandı. Laboratuvar analizleri, üründeki cıva miktarının izin verilen sınırın birkaç bin kat üzerinde olduğunu gösterdi. Polis, olayla ilgili olarak krem üreticisi şirket hakkında soruşturma başlattı. BBC bu haberi duyurdu.

Genç kız kremi yaklaşık bir yıl önce sosyal medyadaki bir reklam aracılığıyla satın aldı ve bu süre zarfında üç kutu kullandı. Şirket, ürünün sivilce ve lekeleri gidermesi için her gece düzenli olarak uygulanmasını tavsiye etmişti.

Ancak kremi bir-iki ay kullandıktan sonra genç kızda yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi ve uykusuzluk başladı. Daha sonra yüzü ve bacakları şişmeye başladı. Ailesi onu ağır bir durumda hastaneye kaldırdı.

Aster MIMS Mother Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, analizler kremin içeriğinde 12.500 ppm cıva olduğunu tespit etti. Oysa kozmetik ürünlerinde izin verilen cıva miktarı 1 ppm'den az olmalıdır.

Nefrolog Satish, kızda böbreklerin kanı filtreleyen kısımlarının zarar görmesi ve idrar yoluyla yüksek miktarda protein kaybıyla seyreden membranöz nefropati hastalığının geliştiğini belirtti. Uzmanlar, cıvanın deri yoluyla kana karışarak böbreklere zarar vermiş olabileceğini söylüyor.

Doktorlar, genç kızı zehirli maddelerin etkisini azaltan ilaçlarla tedavi etti. Bir ay sonra hastaneden taburcu edildi ve evde tedavisine devam ediliyor. Ancak genç kız, BBC'ye hala sağlık sorunları yaşadığını ve derslerinde zorlandığını söyledi.

Doktor Satish, "Henüz tamamen iyileşmedi ve toparlanması için zamana ihtiyacı var" dedi.

Hindistan'da cilt beyazlatıcı kremlere olan talep yüksek olsa da uzmanlar, bazı ürünlerin içeriğinde cıva ve kurşun gibi zehirli metaller bulunabileceği konusunda uyarıyor. Bu tür ürünlerin sosyal medya üzerinden satılması, denetimlerini zorlaştırıyor.

Kerala polisi şu anda olayla ilgili soruşturma yürütüyor. Eyaletin Çocuk Haklarını Koruma Komisyonu da krem üreticisi şirket hakkında dava açtı.