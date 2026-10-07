Ukrayna ateşkes için 5 senaryo açıkladı

·8·Dünya
Ukrayna ateşkes için 5 senaryo açıkladı

Ukrayna'daki askeri çatışmanın diplomatik yollarla sona erdirilmesine ilişkin uluslararası arenadaki tartışmalar yeni bir aşamaya girdi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Georgiy Tixiy ülkesinin ateşkes konusunda tam 5 farklı seçenek üzerinde çalışmaya hazır olduğunu ve ilgili diplomatik çözümlerin geliştirildiğini duyurdu. Ona göre, şimdi sıra resmi Moskova'nın atacağı adımlara gelmiş durumda.

Ancak Rusya tarafı, bu tekliflere derhal yanıt vererek, sadece müzakerelerin başlaması için askeri operasyonları durdurma önerisini kesin bir dille reddetti.

Kiev'in hazır olduğu 5 temel ateşkes formatı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin belirttiğine göre, resmi Kiev birkaç küresel ve bölgesel girişimi değerlendirmeye açık:

  • 1. Tam ve şartsız ateşkes: Tüm cephe hattı boyunca ateşin tamamen kesilmesi (ancak bunun için Rusya'nın doğrudan onayı gerekmektedir);

  • 2 ve 3. Karadeniz'de güvenlik üzerine iki seçenek: Bu iki güzergah, Türkiye ve Mısır tarafından Ukrayna'nın katılımıyla geliştirilmektedir;

  • 4. Hindistan'ın kapsamlı barış girişimi: Karadeniz'de gıda güvenliğini sağlamayı ve tarafların enerji altyapılarına yönelik füze-drone saldırılarını tamamen durdurmayı öngören plan;

  • 5. ABD'nin katılımıyla enerji ateşkesi: Vladimir Zelenskiy ile Donald Trump arasındaki son görüşmelerde ele alınan, elektrik şebekelerini ve hayati sistemleri karşılıklı saldırılardan koruma formatı.

Sergey Lavrov'dan ret cevabı: «Bizi kandırmalarına izin vermeyeceğiz»

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov «Primakov Okumaları» uluslararası bilimsel-uzman forumunda yaptığı konuşmada, Kiev tarafından öne sürülen «önce ateşkes, sonra müzakere» formülünü Moskova'nın kabul etmeyeceğini kesin bir dille vurguladı:

  • İstanbul dersleri: «Bize diyorlar ki: “Gelin, temas hattı boyunca ateşi keselim, sonra müzakere yaparız”. Hayır, biz bunu daha önce yaptık; İstanbul'da anlaştık, parafe ettik, iyi niyet göstergesi olarak ateşi kestik ve hatta birlikleri Kiev'in altından çektik», dedi Lavrov;

  • «Özel bir teyakkuz halindeyiz»: Rusya Dışişleri Bakanlığı başkanı, Moskova'nın müzakerelere hazır olduğunu ancak bu kez kandırılmasına izin vermeyeceğini belirtti: «Bazen saf olabiliriz, belki saflığımızdan dolayı bizi tekrar kandırabileceklerini düşünüyorlar, ancak şu anda özel bir teyakkuz halindeyiz».

Kiev tarafından önerilen 5 senaryo ve Moskova'nın katı tutumu, yakın gelecekte askeri operasyonların durdurulması konusunda taraflar arasındaki güvensizliğin hala belirleyici bir engel olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Ukrayna Dışişleri BakanlığıSergey LavrovGeorgiy TixiyKiev-Rusya Diplomatik SorunlarıAteşkes
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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