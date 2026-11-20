Taşkent'te düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları başlıyor. Bugün Özbekistan milli takımından dokuz sporcu madalya için mindere çıkacak. Taraftarlar, dünkü başarının tekrarlanmasını ve Özbekistan milli marşının bir kez daha yankılanmasını umut ediyor.

Olimpiyat Köyü'nde saat 08:00'de başlayacak karşılaşmalarda erkeklerde -73 ve -81 kg, kadınlarda ise -63 ve -70 kg sıkletlerinde kazananlar ve madalya sahipleri belli olacak.

Özbekistan milli takımından 9 judocu mindere çıkacak

Bugünkü müsabakalarda Özbekistan'ı beş kadın ve dört erkek sporcu temsil edecek. İlk rakipleri şu şekildedir:

Kadınlar, -63 kg:

Nigina Saparboyeva — Mubarak Menas (Ürdün) ile Honoka Kimura (Japonya) arasındaki maçın galibi ile;

Dinora Samandarova — Emily Daniela (ABD);

Parizoda Yo‘ldosheva — Ivett Fuentes (Venezuela).

Kadınlar, -70 kg:

Poshshajon Jumaboyeva — Marta Navikayte (Litvanya) ile Yang Yuan Ji (Çin) arasındaki maçın galibi ile;

Durdona Tursunova — Renata Sandoval (Meksika) ile Diana Benkova (Polonya) arasındaki maçın galibi ile.

Erkekler, -73 kg: