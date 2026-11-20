Taşkent'teki Dünya Şampiyonası: 9 Özbek judocu bugün madalya için mücadele edecek
Taşkent'te düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları başlıyor. Bugün Özbekistan milli takımından dokuz sporcu madalya için mindere çıkacak. Taraftarlar, dünkü başarının tekrarlanmasını ve Özbekistan milli marşının bir kez daha yankılanmasını umut ediyor.
Olimpiyat Köyü'nde saat 08:00'de başlayacak karşılaşmalarda erkeklerde -73 ve -81 kg, kadınlarda ise -63 ve -70 kg sıkletlerinde kazananlar ve madalya sahipleri belli olacak.
Özbekistan milli takımından 9 judocu mindere çıkacak
Bugünkü müsabakalarda Özbekistan'ı beş kadın ve dört erkek sporcu temsil edecek. İlk rakipleri şu şekildedir:
Kadınlar, -63 kg:
Nigina Saparboyeva — Mubarak Menas (Ürdün) ile Honoka Kimura (Japonya) arasındaki maçın galibi ile;
Dinora Samandarova — Emily Daniela (ABD);
Parizoda Yo‘ldosheva — Ivett Fuentes (Venezuela).
Kadınlar, -70 kg:
Poshshajon Jumaboyeva — Marta Navikayte (Litvanya) ile Yang Yuan Ji (Çin) arasındaki maçın galibi ile;
Durdona Tursunova — Renata Sandoval (Meksika) ile Diana Benkova (Polonya) arasındaki maçın galibi ile.
Erkekler, -73 kg:
Muhriddin Ma’rufov — Nikolas Gkinis (Yunanistan);
Inoyat Telmanov — Ali Al-Shammari (Kuveyt) ile Konstantinos Saparas (Yunanistan) arasındaki maçın galibi ile.
Erkekler, -81 kg:
Kamronbek Qodirov — Mehdi Abbasov (Azerbaycan) ile Edoardo Russo (İtalya) arasındaki maçın galibi ile;
Sa’dulla Ravshanov — Taichi Okudo (Japonya).
Temel hedef: Bir kez daha podyuma çıkmak
Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde Özbek judocuları zorlu karşılaşmalar bekliyor. Özellikle farklı ülkelerden gelen rakiplerle yapılacak ilk maçlar, sporcuların bir üst tura yükselmesi açısından büyük önem taşıyor.
Taşkent'te düzenlenen bu prestijli turnuvada, kendi evimizdeki taraftarların desteğinin milli takım sporcularına ekstra moral vereceği şüphesiz.
Artık tüm dikkatler dokuz judocumuzun üzerinde. Taraftarlar her bir maçı büyük bir umutla takip edecek. En büyük dilek, bugün de Olimpiyat Köyü'nde Özbekistan marşının çalınması ve ülkemiz bayrağının dünya şampiyonası podyumunda yer almasıdır.
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