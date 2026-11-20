Saygın ESPN spor yayını, profesyonel boksun süper orta sıklet (76,2 kg / 168 pound) kategorisi için güncellenmiş sıralamasını yayınladı. Bu listede Özbek boksör Bektemir Meliqo‘ziyev (17-1, 11 KO) ilk ona girerek klasmanda 10. sıraya yerleşti.

Sıralamanın zirvesinde ünlü Meksikalı boksör ve WBC şampiyonu Saul «Canelo» Alvarez (64-3-2, 39 KO) yer alıyor. İlk onda diğer şampiyonlar ve önde gelen adaylar da bulunuyor.

Süper orta sıklet ESPN sıralaması (Top-10)

Görsellerde sunulan ESPN sıralamasına göre, süper orta sıklet bölümündeki ilk on boksör ve istatistikleri şu şekildedir:

Sıra Boksör Profesyonel rekoru (galibiyet-mağlubiyet-beraberlik, nakavtlar) Ek bilgi 1 Saul «Canelo» Alvarez (Meksika) 64-3-2, 39 KO WBC şampiyonu 2 Hamza Shiraz (Büyük Britanya) 23-0-1, 19 KO — 3 Lester Martinez (Guatemala) 21-0-1, 17 KO — 4 Christian Mbilli (Fransa) 29-1-1, 24 KO — 5 Jaime Munguia (Meksika) 47-2, 35 KO WBA şampiyonu 6 Darius Fulghum (ABD) 16-1-1, 13 KO — 7 Osleys Iglesias (Küba) 16-0, 15 KO IBF şampiyonu 8 Diego Pacheco (ABD) 26-1, 19 KO — 9 Armando Resendiz (Meksika) 17-3, 11 KO — 10 Bektemir Meliqo‘ziyev (Özbekistan) 17-1, 11 KO —

Güçlü rekabet ve vatandaşımızın konumu

Süper orta sıklet, profesyonel bokstaki en sert ve rekabetçi bölümlerden biridir. Sıralamanın ilk beşinde Saul Alvarez ve Jaime Munguia'nın yanı sıra yenilgisiz Hamza Shiraz, Lester Martinez ve yüksek nakavt oranına sahip Christian Mbilli yer almaktadır.

İkinci beşlikte ise IBF şampiyonu Kübalı Osleys Iglesias, Amerikalı Darius Fulghum ve Diego Pacheco, Meksikalı Armando Resendiz ile birlikte Özbek boksör Bektemir Meliqo‘ziyev de 10. sırada yer aldı. 17-1'lik rekoru ve 11 nakavtı, bölümdeki üst düzey karşılaşmalar için sağlam bir temel oluşturuyor.

Sizce Bektemir Meliqo‘ziyev yakın gelecekte süper orta sıklette şampiyonluk kemeri için dövüşme şansı yakalayacak mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!