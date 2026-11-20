ABD'nin Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan, dünyaca ünlü Fiona isimli su aygırı hayatını kaybetti. Fiona, geçen hafta yaşam alanına kazara düşen örgü bir şapkayı yutmuştu. Veterinerlerin onu kurtarmak için gösterdiği tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Bu durum hayvanat bahçesi yönetimi tarafından açıklandı.

Uzmanların, su aygırının vücudundaki şapkayı çıkarmak için birkaç kez girişimde bulunduğu belirtildi. Fiona gece gündüz veteriner gözetiminde tutuldu ve kendisine gerekli tıbbi müdahaleler yapıldı. Buna rağmen durumunda bir iyileşme olmadı.

Hayvanat bahçesi müdürü Dave Jenike, Fiona'nın ölümünün kendileri için beklenmedik bir kayıp olduğunu söyledi. Hayvana bakan personelin onu kurtarmak için elinden gelen her şeyi yaptığını vurguladı.

Fiona, Ocak 2027'de 10 yaşına girecekti. 2017 yılında vaktinden altı hafta önce, oldukça küçük ve zayıf bir şekilde dünyaya gelmişti. Doğduğunda ağırlığı sadece 11,3 kilogramdı. Veterinerler ve hayvanat bahçesi çalışanları onun hayatta kalması için uzun süre mücadele etmişti.

Daha sonra Fiona'nın hayatta kalma mücadelesine dair hikâye internet üzerinden tüm dünyaya yayıldı. Milyonlarca insanın sevgisini kazanan Fiona, Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nin en ünlü hayvanlarından biri haline gelmişti.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, Fiona'nın ölümünün ona bakan personel ve dünya genelindeki hayranları için büyük bir kayıp olduğunu ifade etti.