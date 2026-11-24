Hindistan'da 15 yaşındaki sağır ve dilsiz bir kız, ağır bir suçun kurbanı olduktan sonra ailesi tarafından da acımasız bir muameleye maruz kaldı. Yerel polis yetkililerine göre, kızın ölümüne annesi ve erkek kardeşi sebep oldu.

Olayın eylül ayında gerçekleştiği bildirildi. O dönemde kimliği belirsiz bir erkek, kızın engelinden faydalanarak onu ıssız bir yere götürmüş ve cinsel saldırıda bulunmuştu.

Bu olayın ardından aile yerel halkın dikkatini çekti. Komşular arasında çeşitli dedikodular yayıldı. Kızın annesinin, çevredeki insanların tutumunu aile için bir utanç kaynağı olarak gördüğü belirtiliyor.

Soruşturma verilerine göre, bu durumun ardından kadın oğluyla anlaşarak kızını bir depoya götürdü. Anne ve oğul kıza saldırarak yaşamına son verdi.

Olayın ardından polis kızın annesini gözaltına aldı. Erkek kardeşi ise olay yerinden kaçtı ve şu anda aranıyor.

Bu trajedi, cinsel saldırı kurbanlarını suçlamanın ve toplumdaki yanlış önyargıların insan hayatı için ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.