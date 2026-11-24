«Jürgen, oyuncularına kendi tarzını benimsemeleri için ilham veriyor, böylece her şey tekrar yoluna girecek. Bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nı veya Dünya Kupası'nı kazanırlar mı, bunu söylemek zor. Ancak bir şeyden yüzde yüz eminim: Alman taraftarlar milli takımlarıyla yeniden gurur duyacak» dedi Guardiola.

Guardiola'ya göre Klopp, Almanya milli takımında büyük değişiklikler yapabilir. Futbolcuları kendi fikirlerine inandırma ve takımda birlik oluşturma yeteneği, Alman futboluna yeni bir ruh katabilir.

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Almanya milli takımı hocası Jürgen Klopp hakkında övgü dolu sözler söyledi. İspanyol çalıştırıcı, Alman meslektaşını tüm antrenörlük kariyerindeki en güçlü rakibi olarak nitelendirdi. Ayrıca Klopp'a Almanya'ya gidip birlikte golf oynama ve akşam yemeği yeme sözü verdiğini belirtti.

Guardiola, Klopp'un takımlarının sergilediği futbolun kendisinde her zaman derin bir iz bıraktığını belirtti.

«O benim en zorlu rakibimdi»

Guardiola, yıllar boyunca Klopp ile çeşitli turnuvalarda rekabet etti. İkili daha önce Bundesliga'da, ardından Premier League'de karşı karşıya geldi.

Klopp, Borussia Dortmund ve Liverpool'u yönetirken, Guardiola Bayern Münih ve Manchester Cityile çalıştı. Özellikle İngiltere'deki rekabetleri, antrenörlük kariyerlerinin en unutulmaz sayfalarından biri haline geldi.

«Takımlarının oyununu izlerken sık sık 'Vay canına, işte futbol bu...' diye düşünüyorum. Bugün Jürgen Klopp'un tüm antrenörlük kariyerimdeki en ciddi ve en zorlu rakibim olduğunu söyleyebilirim» dedi İspanyol teknik adam.

Bu sözler, iki teknik direktör arasındaki rekabetin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak Guardiola, Klopp'u sadece bir rakip olarak değil, aynı zamanda yakın bir dost ve meslektaş olarak da takdir ettiğini gizlemedi.

Golf ve akşam yemeği: Guardiola'nın kişisel sözü

Guardiola röportaj sırasında Klopp'a verdiği sözü de açıkladı. Bu yıl Almanya'ya giderek dostuyla buluşmayı planlıyor.

«Biz arkadaşız. Ona bu yıl mutlaka Almanya'ya geleceğime, orada birlikte golf oynayacağımıza ve ardından akşam yemeği yiyeceğimize söz verdim» ifadelerini kullandı Bundesliga Magazine.

Klopp Almanya milli takımının başında

Jürgen Klopp, 24 Temmuz 2026'da Almanya Futbol Federasyonu ile dört yıllık sözleşme imzaladı. 15 Ağustos itibarıyla resmen milli takım teknik direktörü olarak göreve başladı.

Klopp'un Almanya'yı 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası'na taşıması bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcı, öncesinde Liverpool'daki başarılı kariyeriyle dünya futbolunda büyük bir saygınlık kazanmıştı.

Guardiola'nın açıklaması, futboldaki büyük rekabetin her zaman düşmanlık anlamına gelmediğini bir kez daha kanıtladı. Bir zamanlar kupalar için kıyasıya mücadele eden iki uzman, bugün birbirlerinin başarılarını takdir eden dostlar olarak ilişkilerini sürdürüyor.