«Paddy ile ben The Ultimate Fighter şovunda antrenör olacağız. Sonra onun kafasını koparacağım. Gecenin ikinci ana maçında Justin Gaethje, Arman Tsarukyan'a karşı dövüşecek. Prelim kartın son maçı ise McGregor ile Chandler arasında olacak» şeklinde Topuria'nın sözlerinden alıntı yaptı.

Topuria'nın bu teklifi UFC hayranları arasında büyük ilgi uyandırabilir. Çünkü iki dövüşçü arasındaki rekabet uzun süredir konuşuluyor. Şimdi ise olası karşılaşmaları öncesinde yeni bir senaryo ortaya çıktı.

UFC'nin eski iki sıklet şampiyonu Ilia Topuria İngiliz Paddy Pimblett ile ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımayı teklif etti. Gürcü dövüşçü, önce ikisinin The Ultimate Fighter realite şovunda antrenörlük yapmasını, ardından oktagonda kozlarını paylaşmalarını önerdi.

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The Ultimate Fighter, UFC tarafından düzenlenen ve dövüşçülerin iki takıma ayrıldığı, ünlü sporcuların antrenörlük yaptığı bir realite şovudur. Proje boyunca katılımcılar birbirleriyle yarışır, antrenörler arasındaki rekabet ise genellikle sezonun en ilgi çekici yönlerinden biri haline gelir.

Topuria ve Pimblett arasındaki olası karşılaşma

Ilia Topuria 29 yaşında. UFC kariyerine 2020 yılında başladı ve kısa sürede organizasyonun en güçlü dövüşçülerinden biri haline geldi. 2024 yılında tüy sıklet şampiyonluk kemerini kazandı ve daha sonra korudu. 2025 yılında ise hafif sıklet şampiyonu oldu.

Ancak 2026 Haziran ayında Justin Gaethje'ye yenildikten sonra hafif sıklet şampiyonluk kemerini kaybetti. UFC'nin resmi verilerine göre, Topuria'nın organizasyondaki karnesi 9 galibiyet ve 1 mağlubiyetten oluşuyor. Profesyonel MMA kariyerindeki toplam rekoru ise 17–1.

Paddy Pimblett ile olası bir maç, hafif sıklet kategorisinde en çok konuşulan karşılaşmalardan biri olabilir. Topuria'nın The Ultimate Fighter üzerinden rekabeti başlatma teklifinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Ancak dövüşçünün açıklaması, iki sporcu arasındaki gerilime daha fazla ilgi kattı.