ABD'nin Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan ve dünya çapında tanınan Fiona adlı su aygırı hayatını kaybetti. Ölümüne, yaşam alanına kazara düşen bir şapkayı yutması neden oldu. Veterinerler hayvanın hayatını kurtarmak için defalarca müdahalede bulundu ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Bu durum Cincinnati Hayvanat Bahçesi yönetimi tarafından duyuruldu.

Edinilen bilgilere göre Fiona, geçtiğimiz hafta yaşam alanına düşen bir şapkayı kazara yuttu. Durumu fark eden veteriner uzmanları, hayvanın vücudunda kalan nesneyi çıkarmak için birkaç kez girişimde bulundu. Aynı zamanda su aygırının durumunu iyileştirmek ve hayatını kurtarmak amacıyla gerekli tıbbi müdahaleler yapıldı.

Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Fiona kurtarılamadı. Hayvanat bahçesi yetkilileri, bu kaybın kendileri için çok ağır olduğunu ifade etti.

Hayvanat bahçesi müdürü Dave Jenike, Fiona'nın hayatının bu şekilde sona ereceğini kimsenin beklemediğini vurguladı. Jenike, su aygırına uzun yıllar boyunca bakan personelin onu kurtarmak için tüm imkanlarını seferber ettiğini ve ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti.

Fiona, önümüzdeki yılın Ocak ayında 10 yaşına girecekti. 2017 yılında vaktinden çok önce, oldukça küçük ve zayıf bir şekilde dünyaya gelmişti. Başlangıçta hayatta kalması bile ciddi risk altındaydı ve veterinerler onun yaşaması için uzun süre mücadele etmişti.

Daha sonra Fiona'nın hayatta kalma mücadelesi hikayesi geniş kitlelere yayıldı ve sadece ABD'de değil, tüm dünyada milyonlarca insanın ilgisini kazandı. Küçük ve zayıf bir yavrudan sağlıklı bir su aygırına dönüşmesi, birçok kişi için unutulmaz bir olay haline geldi. Böylece Fiona, hayvanat bahçesinin en ünlü ve sevilen hayvanlarından biri olarak tanındı.

Hayvanat bahçesi yönetimi, Fiona'nın ölümünün hem ona bakan personel için hem de onun hayatını takip eden ve seven milyonlarca insan için büyük bir kayıp olduğunu bildirdi.

Bir zamanlar hayatta kalması şüpheli görülen Fiona, daha sonra dünya çapında milyonlarca hayrana sahip olmuştu. Zamansız ölümü ise hayvanat bahçesi ekibinin ve birçok insanın kalbinde derin bir iz bıraktı.