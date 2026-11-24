Fergana futbolu bir fedakar insanını daha kaybetti. Neftchi takımının eski futbolcusu ve Fergana Devlet Üniversitesi'nin FarDU futbol kulübü antrenörü Sergey Elefertovich Lebedev hayata gözlerini yumdu.

Sergey Lebedev, futbolculuk kariyeri, zengin tecrübesi ve antrenörlük çalışmalarıyla Fergana ve Özbekistan sporunun gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Vefatı, onu tanıyan meslektaşları, öğrencileri ve futbolseverler için büyük bir kayıp oldu.

Futbola adanmış bir ömür

Sergey Lebedev, futbolculuk kariyeri boyunca Neftchi takımının formasını giydi. Daha sonra antrenörlük yolunu seçerek Fergana Devlet Üniversitesi'nin FarDU futbol kulübünde genç futbolcularla çalıştı.

Kariyerinde sadece futbol sahasındaki tecrübesi değil, aynı zamanda genç nesle bilgi ve beceri aktarmak, öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak da önemli bir yer tutuyordu.

Anısı kalplerde yaşayacak

Futbola adanmış bir ömür, kazanılan tecrübe ve antrenörlük emeği, insandan geriye iz bırakır. Sergey Lebedev'in Fergana futbolundaki hizmetleri, meslektaşları ve öğrencileriyle olan anıları unutulmayacaktır.

Merhumun parlak anısı, onu tanıyanların, birlikte çalışanların, ondan ders alanların ve futbolseverlerin kalbinde daima yaşayacaktır.

Sergey Elefertovich Lebedev'in ailesine, yakınlarına, meslektaşlarına ve öğrencilerine derin taziyelerimizi iletiyoruz.

Mekanı cennet olsun.