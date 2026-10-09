İstanbul'da yolcu gemisi 200 yıllık tarihi yalıya çarptı

·63·Dünya
İstanbul'da yolcu gemisi 200 yıllık tarihi yalıya çarptı

Türkiye'nin İstanbul şehrinde, Boğaz'da seyir halindeki bir yolcu gemisi yaklaşık 200 yıllık tarihi bir binaya çarptı. Olay sonucunda tarihi yapının kıyı kısmı ve yakında bulunan bir yat hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre gemi, önce kıyıya yakın duran bir yata, ardından tarihi Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na çarptı.

Büyük mavi bir gemi kıyıdaki binaya çarpmış durumda.

Neyse ki olayda yaralanan olmadı. Çarpışmanın nedeni henüz netlik kazanmadı.

Tarihi binada yaşayan Derin Mermerci, olayın görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaştı. Mermerci, oluşan hasar nedeniyle hukuki yollara başvuracağını belirtti.

İstanbulBoğaziçiKazasker Necmettin EfendiDerin MermerciDeniz Kazası
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

180 metre yükseklikteki test ip cambazını titretti180 metre yükseklikteki test ip cambazını titretti3 Haziran 14:47Nuh'un Gemisi bulundu mu?: Türkiye'deki dev yapının altında 3 katlı gizemli bir yapı keşfedildiNuh'un Gemisi bulundu mu?: Türkiye'deki dev yapının altında 3 katlı gizemli bir yapı keşfedildi1 Ekim 00:20Orta Doğu'da büyük endişe: Dubai'den İsrail'e giden yolcu uçağı kaçırıldı mı?Orta Doğu'da büyük endişe: Dubai'den İsrail'e giden yolcu uçağı kaçırıldı mı?30 Eylül 13:19Fransa'da yolcu treni kazası: Hızla ilerleyen tren neye çarptı?Fransa'da yolcu treni kazası: Hızla ilerleyen tren neye çarptı?12 Eylül 17:27«Mekke» Anlaşması: İstanbul'da önemli bir toplantı başlıyor«Mekke» Anlaşması: İstanbul'da önemli bir toplantı başlıyor31 Ağustos 10:18Progress MS-35 Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşıyor: 7 astronotu neler bekliyor?Progress MS-35 Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşıyor: 7 astronotu neler bekliyor?19 Eylül 19:01
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)