İstanbul'da yolcu gemisi 200 yıllık tarihi yalıya çarptı

Türkiye'nin İstanbul şehrinde, Boğaz'da seyir halindeki bir yolcu gemisi yaklaşık 200 yıllık tarihi bir binaya çarptı. Olay sonucunda tarihi yapının kıyı kısmı ve yakında bulunan bir yat hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre gemi, önce kıyıya yakın duran bir yata, ardından tarihi Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na çarptı.

Neyse ki olayda yaralanan olmadı. Çarpışmanın nedeni henüz netlik kazanmadı.

Tarihi binada yaşayan Derin Mermerci, olayın görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaştı. Mermerci, oluşan hasar nedeniyle hukuki yollara başvuracağını belirtti.