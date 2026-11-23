Abu Dabi'de Merab Dvalishvili ile yaşanan tartışmanın ardından altı Rus vatandaşıyla birlikte gözaltına alınan Umar Nurmagomedov, Rusya'ya döndükten sonra olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. UFC dövüşçüsü, detaylı bir yorum yapmak yerine hayatın zorlukları ve bunlara göğüs germek üzerine kısa ama anlamlı bir mesaj paylaştı.

Nurmagomedov'dan ilk açıklama: Nasıl bir fikir belirtti?

Umar Nurmagomedov, sosyal medya hesabında insanın hayatında karşılaştığı zorluklar hakkında yazdı. Açıklamasında Abu Dabi'deki olaya veya gözaltına alınma durumuna doğrudan değinilmedi. Ancak bu ifadeler, Rus dövüşçünün olay sonrası ilk tepkisi olarak dikkat çekti.

«Her insan hayatında zorluklarla karşılaşır. Bizi tanımlayan tek şey, bunlara nasıl göğüs gerdiğimizdir», — diye yazdı Nurmagomedov.

İlginç bir şekilde, durumu sert bir şekilde değerlendirmedi veya kendini savunmaya çalışmadı. Aksine, genel bir ifadeyle yetindi.

Usman Nurmagomedovfarklı bir yol izledi

Abu Dabi'deki olaydan sonra Usman Nurmagomedov, sosyal medyada «Yaralı Yüz» (Scarface) filmindeki Tony Montana karakterinin gangster tarzı bir alıntısını paylaşmıştı.

Umar ise böyle bir üslubu seçmedi. UFC'nin horoz sıklet kategorisinde eski şampiyonluk adayı, tarafsız ve ağırbaşlı bir tepki vererek zorluklara sabırla katlanmak gerektiğini vurguladı.