«Galibiyetin bana verileceğini düşünmüştüm»: Asu Almabayev mağlubiyeti hakkında konuştu
UFC'nin Kazak dövüşçüsü Asu Almabayev, Kyoji Horiguchi'ye karşı aldığı mağlubiyetin ardından ilk kez detaylı açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yolunda bir adım kala duraklamış olmaktan duyduğu üzüntüyü gizlemeyen sporcu, aynı zamanda mağlubiyetini kullanarak prim yapmaya çalışanlara da sert tepki gösterdi.
«Şampiyonluğa bir adım kala durakladım»
Kazak UFC dövüşçüsü Asu Almabayev, Kyoji Horiguchi karşısındaki mağlubiyeti kabullenmenin zor olduğunu itiraf etti. Sporcu, aylarca süren antrenmanların, harcanan emeğin ve şampiyonluk yolunda ilerlerken gelen mağlubiyetin her dövüşçü için ciddi bir darbe olduğunu vurguladı.
Almabayev, kendisini destekleyen, maçını izleyen ve zaferi için dua eden tüm hayranlarına teşekkür etti. Sözlerinden anlaşıldığı üzere, mağlubiyet sonrası hissedilen en ağır duygulardan biri, bunca emekten sonra hedefe ulaşamamak.
«Bunca maça çıktım, aylarca durmaksızın çalıştım, ter döktüm; şimdi şampiyonluğa bir adım kala durakladım. Bu her sporcu için ağır bir darbe. Hayatta bana hiçbir şey kolay verilmiyor, bu hedef de bundan farksız olmayacak» dedi.
Mağlubiyetten sonra bahaneler üretmeyeceğini, aksine eksikliklerini analiz edip üzerinde çalışması gerektiğini belirtti.
Mağlubiyeti kullanarak prim yapmaya çalışanlara cevap
Almabayev'in dikkat çektiği bir diğer husus, bazı kişilerin mağlubiyetini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışmasıydı.
Dövüşçüye göre, bir başkasının mağlubiyetini kendini göstermek için bir fırsata dönüştürmek doğru değil. Eleştirenleri sadece konuşmak yerine oktagona çıkıp güçlerini pratikte kanıtlamaya davet etti.
«Eğer bu kadar güçlüyseniz, buraya gelin, Top-5, Top-10 veya Top-20'ye kadar yükselin ve kendinizi gösterin. Birinin mağlubiyeti üzerinden şöhret kazanmak çok utanç verici» dedi.
Böylece Kazak dövüşçü, mağlubiyet sonrası gelen eleştirilere yanıt verirken, spordaki gerçek rekabetin lafla değil, sonuç ve emekle ölçüldüğünü hatırlattı.
Almabayev neden kendini galip saydı?
Dövüşçünün açıklamasındaki en dikkat çekici noktalardan biri, Horiguchi ile olan maçın sonucuna yönelik tutumuydu.
Almabayev, maç boyunca kazandığını düşündüğünü ifade etti. Her raunttan sonra köşesindeki antrenörlerinin de ona üstün olduğunu söylediklerini belirtti.
«Kazandığımı düşünmüştüm. Her raunttan sonra köşemdekiler bana: 'Öndesin' diyorlardı. Galibiyetin Horiguchi'ye verildiği açıklandığında, onun bile şaşırdığını gördünüz» dedi.
Buna rağmen Almabayev, kendini aklama niyetinde olmadığını yineledi. Ona göre, bir sporcu için zafer anındaki övgüler de, mağlubiyet sonrası gelen ağır sözler de ana hedeften saptırmamalı.
«Bugün mağlubiyet, yarın zafer»
Almabayev açıklamasının sonunda hayranlarını ve vatandaşlarını birlik olmaya çağırdı. Sporda hem mağlubiyetin hem de zaferin olduğunu vurguladı. Önemli olanın zor durumlarda birbirine destek olmak ve ilerlemekten vazgeçmemek olduğunu belirtti.
«Her koşulda birlik ve beraberlik içinde kalalım. Birbirimizi destekleyelim. Erkeğin yolu, dövüşçünün yolu budur: bugün mağlubiyet, yarın zafer. Böyle şeyler olur» dedi.
Almabayev'in sözleri, mağlubiyeti ağır karşıladığını ancak bunu kariyerinin sonu olarak görmediğini gösteriyor. Şampiyonluk yolundaki bir mağlubiyet, önündeki hedeflerin değiştiği anlamına gelmiyor. Şimdi ise dövüşçüden hayranlarının beklediği cevap, bir sonraki performansında, oktagondaki sonucuyla gelecektir.
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