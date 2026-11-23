UFC'nin Kazak dövüşçüsü Asu Almabayev, Kyoji Horiguchi'ye karşı aldığı mağlubiyetin ardından ilk kez detaylı açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yolunda bir adım kala duraklamış olmaktan duyduğu üzüntüyü gizlemeyen sporcu, aynı zamanda mağlubiyetini kullanarak prim yapmaya çalışanlara da sert tepki gösterdi.

«Şampiyonluğa bir adım kala durakladım»

Kazak UFC dövüşçüsü Asu Almabayev, Kyoji Horiguchi karşısındaki mağlubiyeti kabullenmenin zor olduğunu itiraf etti. Sporcu, aylarca süren antrenmanların, harcanan emeğin ve şampiyonluk yolunda ilerlerken gelen mağlubiyetin her dövüşçü için ciddi bir darbe olduğunu vurguladı.

Almabayev, kendisini destekleyen, maçını izleyen ve zaferi için dua eden tüm hayranlarına teşekkür etti. Sözlerinden anlaşıldığı üzere, mağlubiyet sonrası hissedilen en ağır duygulardan biri, bunca emekten sonra hedefe ulaşamamak.

«Bunca maça çıktım, aylarca durmaksızın çalıştım, ter döktüm; şimdi şampiyonluğa bir adım kala durakladım. Bu her sporcu için ağır bir darbe. Hayatta bana hiçbir şey kolay verilmiyor, bu hedef de bundan farksız olmayacak» dedi.