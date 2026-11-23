Özbekistan genç milli takımı Dünya Kupası'nın 2. turunda Jamaika'ya karşı sahaya çıktı ve 8 golün atıldığı maçta 6:2 skoruyla büyük bir galibiyet elde etti.

Sergey Chigodayev yönetimindeki takımın kadrosunda Suhrob Sadirjonov hat-trick yaparak maçın en parlak yıldızlarından biri oldu. Maçın sonunda ise FIFA Küresel Futbol Geliştirme Direktörü, ünlü uzman Arsene Wenger hat-trick yapan oyuncuyu bizzat tebrik etti ve takımımıza sonraki maçlarda başarılar diledi.

Video görüntüleri ve maç detayları

Videoda, Özbekistan milli takımının mavi renkli, 11 numaralı formasıyla sahaya çıkan Suhrob Sadirjonov elinde top ve ödülle Arsene Wenger ile birlikte samimi bir şekilde durduğu görülüyor. Ayrıca videoda, uzmanın maçtan sonra futbolcuyla el sıkıştığı, sohbet ettiği ve birlikte fotoğraf çektirdiği yer alıyor.