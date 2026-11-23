Arsene Wenger, Jamaika karşısında hat-trick yapan Suhrob Sadirjonov'u tebrik etti
Özbekistan genç milli takımı Dünya Kupası'nın 2. turunda Jamaika'ya karşı sahaya çıktı ve 8 golün atıldığı maçta 6:2 skoruyla büyük bir galibiyet elde etti.
Sergey Chigodayev yönetimindeki takımın kadrosunda Suhrob Sadirjonov hat-trick yaparak maçın en parlak yıldızlarından biri oldu. Maçın sonunda ise FIFA Küresel Futbol Geliştirme Direktörü, ünlü uzman Arsene Wenger hat-trick yapan oyuncuyu bizzat tebrik etti ve takımımıza sonraki maçlarda başarılar diledi.
Video görüntüleri ve maç detayları
Videoda, Özbekistan milli takımının mavi renkli, 11 numaralı formasıyla sahaya çıkan Suhrob Sadirjonov elinde top ve ödülle Arsene Wenger ile birlikte samimi bir şekilde durduğu görülüyor. Ayrıca videoda, uzmanın maçtan sonra futbolcuyla el sıkıştığı, sohbet ettiği ve birlikte fotoğraf çektirdiği yer alıyor.
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Detaylar
Maç ve sonuç
Özbekistan — Jamaika 6:2 (Dünya Kupası, 2. tur)
Hat-trick sahibi
Suhrob Sadirjonov (11 numara)
Teknik Direktör
Sergey Chigodayev
Tebrik eden uzman
Arsene Wenger (FIFA Küresel Futbol Geliştirme Direktörü)
Gençlerimize uluslararası ilgi ve sonraki adımlar
Dünya Kupası'ndaki büyük galibiyet ve hat-trick sonrası dünya futbolunun tanınmış bir ismi tarafından iletilen tebrik ve iyi dilekler, genç futbolcularımız için ekstra bir motivasyon kaynağı oldu. Şimdi takımın önünde turnuvadaki yeni sınavlar ve elde edilen başarıyı pekiştirme görevi duruyor.
Sizce, Arsene Wenger'in tebriki ve ilgisi, Suhrob Sadirjonov ve genç milli takımımız üzerinde Dünya Kupası'nın sonraki maçlarında nasıl bir olumlu etki yaratır? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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