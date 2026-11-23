Özbekistan genç milli takımı Dünya Kupası'nın 2. turunda Jamaika'ya karşı sahaya çıkarak, 8 golün atıldığı çekişmeli mücadelede 6:2 skoruyla farklı bir galibiyet elde etti.

Doha'daki Aspire sahasında oynanan karşılaşma gençlerimiz için zor başladı: 8. dakikada Brown skoru açtı. Bir dakika sonra Laziz Abduraimov dengeyi sağlasa da, 25. dakikada Brown tekrar Jamaika'yı öne geçirdi. Ancak bundan sonra sahada tamamen Sergey Chigodayev'in öğrencileri üstünlük kurdu.

Sadirjonov şovu ve gruptaki durum

31, 47 ve 58. dakikalarda rakip fileleri havalandıran Suhrob Sadirjonov hat-trick yaparak maçın kaderini belirledi. Maçın sonunda Amirxon Erkinov (79') ve Ahror Ravshanbekov (90+2') de isimlerini skorborda yazdırarak farklı galibiyeti perçinledi.

Bu galibiyetten sonra Özbekistan E grubunda 3 puan topladı, Jamaika ise 0 puanda kaldı. Grubun diğer maçında ilk turda galip gelen takımlar — İtalya ve Fildişi Sahili karşı karşıya geliyor. Özbekistan grup aşamasının son turunda 26 Kasım günü İtalyanlara karşı sahaya çıkacak.