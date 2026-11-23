Rakibi 6-2 mağlup ettik: Özbekistan U-17 Dünya Kupası'nda nasıl bir geri dönüşe imza attı?
Özbekistan genç milli takımı Dünya Kupası'nın 2. turunda Jamaika'ya karşı sahaya çıkarak, 8 golün atıldığı çekişmeli mücadelede 6:2 skoruyla farklı bir galibiyet elde etti.
Doha'daki Aspire sahasında oynanan karşılaşma gençlerimiz için zor başladı: 8. dakikada Brown skoru açtı. Bir dakika sonra Laziz Abduraimov dengeyi sağlasa da, 25. dakikada Brown tekrar Jamaika'yı öne geçirdi. Ancak bundan sonra sahada tamamen Sergey Chigodayev'in öğrencileri üstünlük kurdu.
Sadirjonov şovu ve gruptaki durum
31, 47 ve 58. dakikalarda rakip fileleri havalandıran Suhrob Sadirjonov hat-trick yaparak maçın kaderini belirledi. Maçın sonunda Amirxon Erkinov (79') ve Ahror Ravshanbekov (90+2') de isimlerini skorborda yazdırarak farklı galibiyeti perçinledi.
Bu galibiyetten sonra Özbekistan E grubunda 3 puan topladı, Jamaika ise 0 puanda kaldı. Grubun diğer maçında ilk turda galip gelen takımlar — İtalya ve Fildişi Sahili karşı karşıya geliyor. Özbekistan grup aşamasının son turunda 26 Kasım günü İtalyanlara karşı sahaya çıkacak.
Grup / Karşılaşma
Sonuç
Önemli anlar ve golcüler
E Grubu: Özbekistan — Jamaika
6:2
Suhrob Sadirjonov (hat-trick), Abduraimov, Erkinov, Ravshanbekov
F Grubu: Tacikistan — Hırvatistan
0:4
Benkotich (hat-trick, 2'si penaltı), Dedich
H Grubu: İspanya — Fiji
15:0
Cruz (5 gol), Tomas (hat-trick), Truxillano (hat-trick)
Günün diğer maçları: İspanya'dan 15 gol, Tacikistan'da mağlubiyet
2. tur kapsamında F grubunda Tacikistan (3 puan) Hırvatistan'a (4 puan) 0:4 skoruyla boyun eğdi. H grubunda ise İspanya (6 puan) Fiji (0 puan) kalesine tam 15 cevap verilmez gol atarak, vaktinden önce play-off biletini garantiledi.
Maç raporları
U-17 Dünya Kupası. E Grubu. 2. tur
Özbekistan — Jamaika 6:2
23 Kasım, Doha, Aspire
Goller: Laziz Abduraimov (9), Suhrob Sadirjonov (31, 47, 58), Amirxon Erkinov (79), Ahror Ravshanbekov (90+2) — Brown (8, 25).
Özbekistan U-17: Olim Shomurodov, Mashhurbek Abdusoliyev (Jahongirmirzo O‘ktamboyev, 46), Abubakr Rahimov (Nurmuhammad O‘ktamov, 66), Muhammadaziz Ro‘ziboyev, Amirxon Erkinov (Muhammadjon Mamatov, 85), Islom Ravshanov, Asilbek Aliyev, Mirkomil Murodov, Suhrob Sadirjonov (Muhammadodil Orifxonov, 66), Mirjamol Anvarov, Laziz Abduraimov (Ahror Ravshanbekov, 56).
F Grubu
Tacikistan — Hırvatistan 0:4
Goller: Benkotich (6 penaltı, 50, 56 penaltı), Dedich (59).
H Grubu
İspanya — Fiji 15:0
Goller: Cruz (5, 10, 27, 57, 65), Tomas (12, 19, 35 penaltı), Truxillano (25, 40, 51 penaltı), Kompani (43), Dominges (53, 74), Ramos (80).
Sizce 26 Kasım'da İtalya'ya karşı oynanacak kritik maçta Sergey Chigodayev'in öğrencileri play-off biletini alabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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