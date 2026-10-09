İran silah üretimini 2,5 kat artırdığını açıkladı

·69·Dünya
İran silah üretimini 2,5 kat artırdığını açıkladı

İran, uzun süreli askeri operasyonların ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli silah üretim kapasitesine sahip. Bu açıklama, İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Talayi-Nik tarafından devlet televizyonuna verilen röportajda yapıldı.

Talayi-Nik'e göre, ABD'ye karşı yürütülen askeri faaliyetler sırasında İran'da silah üretim hacmi 2,5 kat arttı. Ülke, askeri ürünlerin kesintisiz üretimi için yedek üretim sahalarını da önceden hazırladı.

Talayi-Nik, yaklaşık 9 bin şirketin askeri ürün üretim sürecine gönüllü olarak dahil edildiğini vurguladı. İran, bu yolla savunma sanayisinin üretim kapasitesini genişletmeyi hedefliyor.

Sözcü, Savunma Bakanlığı uzmanlarının füze sistemleri, insansız hava araçları, deniz ve hava kuvvetleri temsilcileriyle iş birliği yaptığını belirtti. Muharebe deneyimine dayanarak silah ve askeri teçhizatın modernizasyonuna ve yeni tehditlere karşı önlemler geliştirmeye odaklanılıyor.

İran savunma yetkilisi, ülkenin öncelikli görevinin kendi ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu ifade etti. Bununla birlikte, iç ihtiyaçlardan artan savunma ürünlerinin ihraç edilmesi de planlanıyor.

İran tarafının açıklamasına göre, ülkenin askeri sanayisinin genişletilmesi, uzun süreli bir savaş durumunda silah tedarikini sürdürmeyi amaçlıyor.

İranSavunma BakanlığıRıza Talayi-NikSilah ÜretimiABD Karşıtı Askeri Faaliyetler
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

İran, Hazar'daki Ticaret Gemisine Düzenlenen Saldırı Sonrasında Ukrayna'ya Misilleme Sözü Verdiİran, Hazar'daki Ticaret Gemisine Düzenlenen Saldırı Sonrasında Ukrayna'ya Misilleme Sözü Verdi26 Temmuz 22:28Pentagon 21 milyar dolarlık anlaşma imzaladı: ABD ordusunda silah kıtlığı mı başladı?Pentagon 21 milyar dolarlık anlaşma imzaladı: ABD ordusunda silah kıtlığı mı başladı?29 Eylül 10:06ABD, İran'ın Larak Adası'nı vurdu: Yeni bir tehlike ortaya çıktı (video)ABD, İran'ın Larak Adası'nı vurdu: Yeni bir tehlike ortaya çıktı (video)31 Ağustos 10:45Hürmüz Boğazı anlaşması yakın: İran hangi şartı koşuyor?Hürmüz Boğazı anlaşması yakın: İran hangi şartı koşuyor?8 Ağustos 23:24Hürmüz Boğazı'nda yeni savaşın eşiği: ABD, İran'a hava saldırıları düzenlediHürmüz Boğazı'nda yeni savaşın eşiği: ABD, İran'a hava saldırıları düzenledi13 Temmuz 10:51ABD ve İran Arasında İmzalanan Anlaşmanın Detayları Belli OlduABD ve İran Arasında İmzalanan Anlaşmanın Detayları Belli Oldu18 Haziran 15:40
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)