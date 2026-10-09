İran silah üretimini 2,5 kat artırdığını açıkladı

İran, uzun süreli askeri operasyonların ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli silah üretim kapasitesine sahip. Bu açıklama, İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Talayi-Nik tarafından devlet televizyonuna verilen röportajda yapıldı.

Talayi-Nik'e göre, ABD'ye karşı yürütülen askeri faaliyetler sırasında İran'da silah üretim hacmi 2,5 kat arttı. Ülke, askeri ürünlerin kesintisiz üretimi için yedek üretim sahalarını da önceden hazırladı.

Talayi-Nik, yaklaşık 9 bin şirketin askeri ürün üretim sürecine gönüllü olarak dahil edildiğini vurguladı. İran, bu yolla savunma sanayisinin üretim kapasitesini genişletmeyi hedefliyor.

Sözcü, Savunma Bakanlığı uzmanlarının füze sistemleri, insansız hava araçları, deniz ve hava kuvvetleri temsilcileriyle iş birliği yaptığını belirtti. Muharebe deneyimine dayanarak silah ve askeri teçhizatın modernizasyonuna ve yeni tehditlere karşı önlemler geliştirmeye odaklanılıyor.

İran savunma yetkilisi, ülkenin öncelikli görevinin kendi ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu ifade etti. Bununla birlikte, iç ihtiyaçlardan artan savunma ürünlerinin ihraç edilmesi de planlanıyor.

İran tarafının açıklamasına göre, ülkenin askeri sanayisinin genişletilmesi, uzun süreli bir savaş durumunda silah tedarikini sürdürmeyi amaçlıyor.