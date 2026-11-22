“Cidde'ye döndüğümüz için mutluyuz. Rakibimiz çok güçlü bir takım. Kadrosunda bireysel anlamda yetenekli oyuncular barındırıyor. Takım oyunu da oturmuş durumda. Ofansif futbol oynamaya çalışan ve ileri gitmeyi seven bir ekip.

Cidde'ye dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emiliano Karas, rakibin güçlü yönlerine özel olarak değindi. Karas'a göre Al-İttihad, sadece bireysel yetenekli oyuncularıyla değil, aynı zamanda oturmuş takım oyunuyla da öne çıkıyor.

Elit ACL 5. hafta kapsamında Al-İttihad ile oynanacak maç öncesinde Paxtakor Teknik Direktörü Emiliano Karas ve takım oyuncusu İbrahim İbrahimov basın toplantısına katıldı.

Asya Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının 5. haftasında Paxtakor'u Cidde'de ciddi bir sınav bekliyor. Taşkent ekibi, birçok oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak olmasına rağmen, Suudi Arabistan'daki mücadeleden galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

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Kadromuzda birkaç eksik var. Buna rağmen takım olarak kenetlenip tüm gücümüzle direnmeye çalışacağız. Kadromuzdaki genç oyuncular için bu ciddi bir sınav olacak. Neler üzerinde çalışmaları gerektiğini görecekler. Rakibe boş alan bırakmamaya gayret edeceğiz” dedi Karas.

İbrahimov: "Taşkent'e galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz"

Paxtakor oyuncusu İbrahim İbrahimov da yaklaşan karşılaşma öncesi hazırlıklar hakkında konuştu. İbrahimov, Taşkent ekibinin Al-İttihad'ı ciddi şekilde analiz ettiğini ve maça iyi hazırlandığını belirtti.

Aynı zamanda, birkaç oyuncunun Cidde'ye gelememesinin takım için ek bir zorluk yaratabileceğini ifade etti. Ancak İbrahimov, eksiklikleri hissettirmemek ve sahada ellerinden gelenin en iyisini yapmak konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

“Al-İttihad'ın güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Onları ciddi şekilde inceledik ve iyi hazırlandık. Birkaç oyuncumuz buraya gelemedi. Onların yokluğunu aratmamaya çalışacağız. Sahaya çıkıp en iyi yönlerimizi göstermeye gayret edeceğiz. Taşkent'e galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz.

Stadyuma çok sayıda taraftarın gelmesi üzerimizde baskı yaratmayacak. Sahaya çıktığımızda tüm dikkatimiz oyunun kendisine odaklanacak” dedi İbrahimov. İbrahimov'un açıklamaları Paxtakor basın servisi tarafından paylaşıldı.

Paxtakor'u Cidde'de nasıl bir sınav bekliyor?

Basın toplantısındaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Paxtakor teknik heyeti rakibin hücum potansiyelinin farkında. Karas takım savunmasına ve rakibe boş alan bırakmamaya vurgu yaparken, İbrahimov oyuncuların zihinsel hazırlığına ve galibiyet arzusuna dikkat çekti.

Taşkent ekibi için temel görev, kadrodaki eksiklere rağmen sahada bir bütün olarak hareket etmek. Özellikle genç oyuncular için böylesine güçlü bir rakibe karşı oynamak, yeteneklerini sergilemek ve uluslararası tecrübe kazanmak adına büyük bir fırsat olacak.

Paxtakor'un Cidde'deki hedefi net: Al-İttihad'ın güçlü kadrosuna ve taraftar desteğine rağmen Taşkent'e olumlu bir sonuçla dönmek.