Flick, takımının rakibi öne geçtikten sonra bile pes etmemesini olumlu değerlendirdi. Ona göre Barcelona ilk yarıda da gol atma fırsatları yakalamıştı ancak ikinci devrede takım oyununu geliştirerek üstünlüğü ele aldı.

İspanya Ligi'nin 13. haftasında Barcelona, iki gol geriye düşmesine rağmen Villarreal'i 3:2 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısına katılan Hansi Flick, takımının iradeli galibiyetini özellikle vurguladı. Ancak teknik adamın dikkatini çeken tek konu maçın sonucu değildi.

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Villarreal karşısında alınan zorlu galibiyetin (3:2) ardından takımının geri dönüşü, ikinci yarıdaki oyunu ve hakem kararları hakkında konuştu. Alman teknik adam sonuçtan memnun olsa da, yedek kulübesi çevresinde yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı gizlemedi.

«Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Özellikle rakip öne geçtikten sonra kazanmamız sevindirici. İlk golü kendi yaptığımız basit bir hata yüzünden yedik. İlk yarıda da gol atma şanslarımız vardı.

İkinci yarıda ise çok daha iyi oynadık ve takım oyunumuzu düzene soktuk. Sanırım bu galibiyeti hak ettik» dedi Flick.

Hatırlatmak gerekirse, Villarreal ilk yarıda skoru açmış, ikinci devrede ise farkı ikiye çıkarmıştı. Ancak Barcelona kısa sürede üç gol bularak maçtan galip ayrıldı.

Flick hakem kararlarından memnun değil

Basın toplantısında teknik adam hakemlikle ilgili sorulara da değindi. Flick özellikle Barcelona yedek kulübesi çevresindeki durum ve Fermin'in oyundan atılmasıyla ilgili yaşananları anlamadığını belirtti.

«Fermin'in neden oyundan atıldığını anlamadım. Bunu hakemlere de sordum ve tam da bu yüzden sarı kart gördüm.

Bir şeyi kesin biliyorum: Dördüncü hakem tüm maç boyunca yedek kulübemize doğru bakıp durdu. Ben sahada hakemlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ne olduğunu ve ona ne söylendiğini bilmiyorum. Bu konuda daha fazla bilgi edinmem gerekiyor» ifadelerini kullandı Marca gazetesi.