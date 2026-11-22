5 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen ve "Matt Race" adı verilen etkinlik, yatak üreticisi Koala Sleep Japan şirketi tarafından organize edildi. Yarışmaya katılan onlarca kişiye 90 dakikaya kadar uyuma imkanı tanındı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyada nadir görülen bir yarışma, yani kimin daha hızlı ve kaliteli uyuyabileceğine dair bir müsabaka düzenlendi. Birincilik için mücadele eden katılımcıların sadece uyuması değil, aynı zamanda gerçek bir beceri sergilemesi gerekiyordu.

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Yarışmanın en dikkat çekici yanı, katılımcıların başına uyku sürecini takip eden özel cihazların yerleştirilmesiydi. Bu cihazlar aracılığıyla kişinin ne kadar hızlı uykuya daldığı ve uykusunun kalitesi değerlendirildi. Bazı katılımcılar dinlenme sırasında yanlarına yumuşak oyuncaklar da aldılar.

Yarışmanın büyük ödülü 2,22 milyon yenden fazlaydı. Bu da yaklaşık 14 bin ABD dolarına tekabül ediyor. Birincilik, en hızlı uykuya dalma ve en kaliteli dinlenme göstergelerine ulaşan katılımcının oldu.

Suimii takma adıyla yarışan kadın, yarışmanın galibi ilan edildi. Ödül parasını bağımsız yaşamak için konut masraflarına harcayacağını, kalan parayla ise hayalini kurduğu güzel bir yatak almayı planladığını söyledi.

Organizasyon yetkilileri, etkinliğin temel amacının sadece sıra dışı bir yarışma düzenlemek değil, aynı zamanda toplumun dikkatini sağlıklı uyku ve yeterli dinlenmenin önemine çekmek olduğunu belirttiler.