Çin'de yabancı bir istihbarat servisiyle iş birliği yaparak devlet sırlarını yurt dışına sızdıran bir yetkili ölüm cezasına çarptırıldı. Sadece Ma soyadıyla tanıtılan şahıs, 100'den fazla istihbarat bilgisi aktardı; bunların 35'i daha sonra devlet sırrı olarak sınıflandırıldı. Bu hizmetleri karşılığında 1 milyon yuandan fazla, yani yaklaşık 150 bin dolar aldı.

Bu durum, Çin'in Devlet Sırlarını Koruma Ulusal İdaresi ile bağlantılı resmi haber kanalı tarafından duyuruldu. Reuters ajansı da haberi aktardı ancak olay detaylarını bağımsız olarak doğrulayamadığını belirtti.

Çinli yetkili istihbarat tuzağına nasıl düştü?

Resmi açıklamaya göre Ma, yurt dışında görev yaptığı sırada yabancı bir istihbarat temsilcisiyle tanıştı. "Kaylin" takma adıyla tanıtılan kişiyle, Çince öğrenme bahanesiyle düzenli olarak görüştü.

Başlangıçta basit bir sohbet şeklinde ilerleyen ilişkiler, zamanla siyasi ve gizli bilgilere dair sorulara dönüştü. Daha sonra "Kaylin" onu başka biriyle tanıştırdı. Bu kişi, yetkiliyi daha önce gizli bilgileri ifşa ettiği gerekçesiyle Çin hükümetine ihbar etmekle tehdit etti.

Bunun üzerine Ma, yabancı istihbaratla iş birliği yapmayı kabul etti. Gizlilik ve sadakat şartlarını içeren bir anlaşma imzalandı. Yetkiliye düzenli ödeme yapıldı ve bilgileri alıp göndermesi için özel bir dizüstü bilgisayar verildi.

100'den fazla bilgiyi yurt dışına sızdırdı

Çin'e döndükten sonra da Ma casusluk faaliyetlerine devam etti. Görevi gereği erişebildiği gizli belgelerden gerekli bilgileri ayıkladı ve akşamları özel internet platformları aracılığıyla yurt dışına gönderdi.

Resmi açıklamaya göre, toplamda 100'den fazla istihbarat bilgisi aktardı. Bunların 35'i daha sonra devlet sırrı olarak sınıflandırıldı.

Bu faaliyetleri karşılığında yetkili 1 milyon yuandan fazla para aldı. Bu, güncel hesaplamalarla yaklaşık 150 bin ABD dolarına denk geliyor.

Yetkiliye nasıl bir ceza verildi?

Çin'deki mahkeme, Ma soyadlı yetkiliyi ölüm cezasına çarptırdı. Ayrıca tüm kişisel mal varlığına el konulmasına karar verildi.

Ancak dava ile ilgili önemli detaylar açıklanmadı. Özellikle yetkilinin hangi devlet kurumunda çalıştığı, hangi yabancı istihbarat servisiyle iş birliği yaptığı, mahkeme sürecinin ne zaman ve nerede gerçekleştiği belirtilmedi.

En önemlisi, cezanın infaz edilip edilmediğine dair de resmi bir bilgi yok. Bu nedenle şimdilik yetkilinin ölüm cezasına çarptırıldığı söylenebilir, ancak cezanın infaz edildiğini doğrulayan bir bilgi mevcut değil.

Reuters ajansı da Çin resmi kaynaklarının paylaştığı haberi bağımsız olarak doğrulayamadığını bildirdi.

Bu haber Çin'de neden büyük tartışma yarattı?

Olayla ilgili haber devlet medyasında geniş yer buldu. 23 Kasım sabahı, Çin'in Weibo sosyal ağında en çok tartışılan konulardan biri haline geldi.

Çin'in devlet sırlarını koruma birimleri, son yıllarda yabancı istihbarat servislerinin yetkilileri iş birliğine çekme yöntemleri hakkında sosyal medya üzerinden düzenli uyarılar yapıyor.

Bu vakada da başlangıçta güven ilişkisi kurma, maddi çıkar teklif etme ve sonrasında tehdit yoluyla baskı kurma yöntemlerinin kullanıldığı belirtiliyor.

Bu olay, Çin'de devlet sırlarını koruma ve yabancı istihbarat faaliyetlerine karşı mücadele konularının tekrar gündeme geldiğini gösterdi.