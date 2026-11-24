Moskova'da düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlar Forumu'nda, Dünya Bağımsız İnsan Hakları Savunucuları Birliği'nin (VNOP) kurulmasına yönelik niyet beyannamesi imzalandı. Belge 74 insan hakları savunucusu tarafından desteklendi. Yeni yapı, farklı ülkelerdeki insan hakları ihlalleri durumunda sınır ötesi hukuki yardım sağlamayı ve krizlere ortak yanıt verme mekanizmaları geliştirmeyi amaçlıyor.

Avrasya Ombudsmanlar İttifakı'nın bir sonraki toplantısı kapsamında düzenlenen foruma Özbekistan da katıldı. Ülkeyi temsilen Oliy Majlis (Parlamento) İnsan Hakları Temsilcisi (Ombudsman) Yardımcısı yer aldı. Konuşmasında çocukların ve gençlerin internet ortamında korunması ve onlar için güvenli bir dijital ortam yaratılması konularına değindi.

74 insan hakları savunucusunun imzaladığı deklarasyon neyi öngörüyor?

Deklarasyon, Dünya Bağımsız İnsan Hakları Savunucuları Birliği'ni kurma niyetini ifade ediyor. Belgede, yeni yapının temel ilkeleri olarak insani yardım, bağımsızlık, tarafsızlık ve uluslararası dayanışma belirlenmiştir.

Girişimin temel amacı, insan hakları alanında farklı ülkelerin kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirmektir. Özellikle bir devletin imkanlarının yetersiz kaldığı veya insan hakları sorunlarının birden fazla ülkeyi ilgilendirdiği durumlarda karşılıklı yardım mekanizmalarının kurulması hedeflenmektedir.

Belirtmek gerekir ki, imzalanan belge şu an için örgütün tam olarak faaliyete geçtiği anlamına gelmiyor; sadece kurulma niyetini ve girişime verilen desteği temsil ediyor.

Sınır ötesi hukuki yardım ve krizlere ortak yanıt

Yeni birliğin kurulma ihtiyacı, modern dünyanın karmaşık sorunlarıyla açıklanıyor. Silahlı çatışmalar, teknolojik ve doğal afetler, insani krizler ve kitlesel göç, insan hakları alanında uluslararası iş birliği için yeni mekanizmalar gerektiriyor.

Girişim kapsamında birkaç önemli alanın geliştirilmesi planlanıyor:

Sınır ötesi hukuki yardım: Farklı ülkelerde hakları ihlal edilen kişilere hukuki destek sağlama konusunda iş birliğini güçlendirmek.

Krizlere ortak yanıt: Kitlesel hak ihlalleri durumunda ombudsmanlar arasında koordineli eylemler ve ortak yaklaşımlar geliştirmek.

Deneyim paylaşımı: İnsan haklarını korumada etkili yöntemleri ve uygulamaları öğrenmek.

Uluslararası dayanışma: Siyasi ve devletlerarası anlaşmazlıkların olduğu durumlarda bile insan hakları alanında diyaloğu sürdürmek.

Örgüte üyeliğin açık olması planlanıyor. Değerlerini destekleyen insan hakları savunucuları birliğe katılabilir.

«Moskova İlkeleri» — iş birliğinin temel kriterleri

Gelecekteki birliğin faaliyetlerinin, «Moskova İlkeleri» olarak adlandırılan uluslararası insan hakları iş birliği ilkelerine dayanması öngörülüyor. Bu belge 23 kural içermektedir.

Belgede insan onurunun korunması, hak ve özgürlüklerin evrenselliği, ulusal çeşitliliğe saygı, hukukun üstünlüğü ve tarafsızlık gibi konulara özel önem verilmektedir.

İlkelerin temel görevlerinden biri, ulusal insan hakları kurumlarının bağımsızlığını güçlendirmek ve devletler arasında anlaşmazlıklar olsa dahi iş birliğini korumaktır.

Moskova'da 70 ülkenin temsilcileri bir araya geldi

Uluslararası Ombudsmanlar Forumu, 16-18 Kasım 2026 tarihlerinde Moskova'da gerçekleştirildi. Etkinliğe yaklaşık 70 ülkeden 450'den fazla temsilci katıldı.

Katılımcılar arasında ulusal insan hakları kurumlarının temsilcileri, uluslararası uzmanlar ve genç insan hakları savunucuları yer aldı. Forum programında insan haklarını korumada en iyi uygulamaların paylaşılması, gençlerin internetteki zararlı içeriklerden korunması ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi üzerine tartışmalar yer aldı.

Özbekistan heyetinin katılımı kapsamında, çocukların ve gençlerin dijital ortamda korunmasına yönelik deneyimler sunuldu. Aynı zamanda forumda, insan hakları ihlalleri durumunda devletler ve insan hakları kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirme konuları ele alındı.