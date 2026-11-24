İsviçre'nin Cenevre kentinde Özbek büyükusta Javohir Sindarov ile son dünya şampiyonu Hintli Dommaraju Gukesh arasında satranç dünya şampiyonluğu için tarihi bir mücadele başladı. 14 oyundan oluşan maçın toplam ödül havuzu 2,5 milyon dolar. İlginç olan ise, rakiplerin klasik satrançtaki karşılıklı maçlarında Sindarov'un bariz bir üstünlüğünün göze çarpmasıdır.

Bu karşılaşma Özbek satrancı için özel bir öneme sahip. Javohir Sindarov ülke tarihinde klasik satrançta mutlak dünya şampiyonluğu için mücadele eden ilk satranç oyuncusudur. Mevcut şampiyon Gukesh'i tahtından indirerek Özbek satranç tarihinde yeni bir sayfa açmaya çalışacak.

2,5 milyon dolarlık ödül havuzu: Kazanan ne kadar alacak?

Dünya şampiyonluğu maçının toplam ödül havuzu 2,5 milyon dolar olarak belirlendi. Maç 14 klasik oyundan oluşuyor ve ilk olarak 7,5 puana ulaşan satranç oyuncusu dünya şampiyonu olacak.

Eğer 14 oyun sonunda skor 7-7 berabere kalırsa, kazanan eşitlik bozma (tie-break) maçlarında belirlenecek. Bu durumda şampiyon 1,3 milyon dolar, kaybeden ise 1,2 milyon dolar ödül alacak.