Sindarov dünya şampiyonluğu mücadelesine başladı: 2,5 milyon dolar ödül havuzu
İsviçre'nin Cenevre kentinde Özbek büyükusta Javohir Sindarov ile son dünya şampiyonu Hintli Dommaraju Gukesh arasında satranç dünya şampiyonluğu için tarihi bir mücadele başladı. 14 oyundan oluşan maçın toplam ödül havuzu 2,5 milyon dolar. İlginç olan ise, rakiplerin klasik satrançtaki karşılıklı maçlarında Sindarov'un bariz bir üstünlüğünün göze çarpmasıdır.
Bu karşılaşma Özbek satrancı için özel bir öneme sahip. Javohir Sindarov ülke tarihinde klasik satrançta mutlak dünya şampiyonluğu için mücadele eden ilk satranç oyuncusudur. Mevcut şampiyon Gukesh'i tahtından indirerek Özbek satranç tarihinde yeni bir sayfa açmaya çalışacak.
2,5 milyon dolarlık ödül havuzu: Kazanan ne kadar alacak?
Dünya şampiyonluğu maçının toplam ödül havuzu 2,5 milyon dolar olarak belirlendi. Maç 14 klasik oyundan oluşuyor ve ilk olarak 7,5 puana ulaşan satranç oyuncusu dünya şampiyonu olacak.
Eğer 14 oyun sonunda skor 7-7 berabere kalırsa, kazanan eşitlik bozma (tie-break) maçlarında belirlenecek. Bu durumda şampiyon 1,3 milyon dolar, kaybeden ise 1,2 milyon dolar ödül alacak.
Ancak ödül dağılımı sadece eşitlik bozma sonucuna bağlı değil. Kurallara göre, klasik oyunlardaki her galibiyet için satranç oyuncusuna 200 bin dolar ayrılıyor, kalan miktar ise iki katılımcı arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Bazı çok yakın sonuçlarda da 1,3 ve 1,2 milyon dolarlık dağılım uygulanıyor.
Sindarov'un Gukesh'e karşı üstünlüğü var
Maç öncesinde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, iki büyükustanın karşılıklı maç istatistikleridir.
Şu ana kadar klasik satrançta üç kez karşılaştılar. Bu oyunların ikisini Javohir Sindarov kazandı, bir maç ise berabere bitti. Gukesh, bugüne kadar Özbek satranç oyuncusunu klasik bir maçta yenemedi.
Böylece, karşılıklı maçlardaki skor 2,5'e 0,5 ile Sindarov lehine. Ancak bu sonuçların ikisi 2018 ve 2022 yıllarında, satranç oyuncuları henüz gençken kaydedildi. 2026 yılındaki son klasik karşılaşmaları ise berabere sonuçlandı.
Dünya şampiyonuna karşı büyük sınav
Dommaraju Gukesh, 2024 yılında Çinli Ding Liren'i yenerek dünya şampiyonu oldu. Şimdi Hintli satranç oyuncusu unvanını ilk kez korumaya çalışıyor.
Sindarov ise 2026'da Adaylar Turnuvası'nı kazanarak dünya şampiyonluğu maçına çıkmaya hak kazandı. Bu aşamaya kadar olan başarılı performansı ve klasik satrançtaki yüksek reytingi uzmanların dikkatini çekiyor.
Maç 24 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında Cenevre'de yapılacak. 14 oyun sonunda skor eşit olursa, 12 Aralık'ta eşitlik bozma maçıyla şampiyon belirlenecek.
Artık tüm Özbek satrançseverler Javohir Sindarovun her oyununu büyük bir heyecanla takip edecek. Önlerinde zorlu ve uzun bir mücadele var. Ancak Özbek büyükustanın bugünkü potansiyeli ve önceki sonuçları, ülkeye dünya satrancının en büyük ödülünü getirme umudunu daha da güçlendiriyor.
Maç hakkında kısa bilgiler:
Katılımcılar: Javohir Sindarov (Özbekistan) – Dommaraju Gukesh (Hindistan).
Statü: Dünya şampiyonluğu maçı.
Yer: Cenevre, İsviçre.
Tarih: 24 Kasım – 12 Aralık.
Format: 14 klasik oyun üzerinden.
Şampiyonluk için gereken sonuç: 7,5 puan.
Toplam ödül havuzu: 2,5 milyon dolar.
Eşitlik bozmada kazanan: 1,3 milyon dolar, kaybeden: 1,2 milyon dolar.
Klasik oyunlarda karşılıklı skor: 2,5:0,5 — Sindarov lehine.
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