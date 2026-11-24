Türk bilek güreşi sporcusu Beytullah Macit, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenen 2026 Dünya Şampiyonası'nda İsrailli rakibiyle yapacağı müsabaka öncesinde el sıkışmayı reddetti. Ardından başlayan maçta rakibini sadece bir saniyede mağlup etti. DHA'nın haberine göre durum bu şekilde gerçekleşti.

18 yaş altı erkekler 60 kilogram sağ kol kategorisinde Türk sporcu, Daniil Serbinenko ile karşı karşıya geldi. Müsabaka başlamadan önce İsrailli sporcu elini uzattı ancak Macit onun elini sıkmadı. Bu anlar kameralara yansıdı.

Daha sonra sporcular masaya geçti. Macit, rakibini sadece bir saniyede yenerek turnuvanın en kısa süren maçlarından birine imza attı.

Türk sporcu yarı finalde Rus sporcu Abdullah Baykulov'a mağlup oldu. Sonuç olarak 60 kilogram sağ kol kategorisinde bronz madalya kazandı.

Macit şampiyonayı bir madalya ile daha tamamladı. Sol kol kategorisinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Hatırlatmak gerekirse, 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası 29 Ekim - 6 Kasım tarihleri arasında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlendi.