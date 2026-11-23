Özbekistan ve Rusya milli takımları arasındaki hazırlık maçlarının devam ettirilmesi planlanıyor. Bu kez rövanş karşılaşmasının Rusya topraklarında düzenlenmesi muhtemel. Özbekistan Futbol Federasyonu temsilcisi Usman Toshev, iki ülke milli takımları arasındaki sonraki maçlar, takvimdeki değişiklikler ve diğer planlar hakkında bilgi verdi.

Özbekistan milli takımının Rusya ile bir hazırlık maçı daha yapma ihtimali bulunuyor. Özbekistan Futbol Federasyonu milli takımlar bölümü başkanı Usman Toshev'e göre, iki ülkenin futbol federasyonları farklı seviyelerdeki milli takımlar arasında maçlar düzenlemeye devam etme niyetinde.

Bu planlar arasında erkek milli takımları arasındaki rövanş maçını Rusya topraklarında oynama imkanı da var. Ancak şu an için maçın kesin tarihi ve yeri belirlenmedi.

Rusya, Özbekistan'ı tekrar ağırlayabilir

12 Kasım tarihinde Özbekistan ve Rusya milli takımları arasında bir hazırlık maçı yapılmıştı. Söz konusu maçta Rus futbolcular 3:2'lik skorla galip gelmişti.

Şimdi taraflar rövanş maçını Rusya topraklarında organize etme imkanını değerlendiriyor. Sport24 yayınına verdiği röportajda Usman Toshev bu planın varlığını doğruladı.

«Evet, kesinlikle. Rusya ile her seviyede oynamayı planlıyoruz. Yanılmıyorsam, şu anda 20 yaş altı kadın genç takımları arasında da bir maç organize etme niyetindeyiz», — dedi UFA temsilcisi.

Toshev, erkek milli takımları arasındaki hazırlık maçlarının da devam ettirilmesinin planlandığını vurguladı.

Asya Kupası ile ilgili değişiklikler takvimi etkiledi

Usman Toshev, şu anda futbol takviminin yeniden gözden geçirildiğini de bildirdi. Ona göre, Asya Kupası ile ilgili değişiklikler milli takımın önceki planlarını etkiledi.

Bu nedenle Özbekistan Futbol Federasyonu, gelecek maçların takvimini yeniden oluşturuyor. Bu süreçte farklı milli takımlar için hazırlık maçları düzenleme konusu da değerlendirilecek.

«Ancak şüphesiz Rusya ile maçlara devam etme niyetindeyiz. Ana milli takımlarımız arasındaki rövanş maçı Rusya topraklarında oynanabilir», — diye belirtti Usman Toshev.

Rövanş maçı ne zaman olabilir?

Şu an için Özbekistan ve Rusya milli takımları arasındaki bir sonraki hazırlık maçının kesin tarihi, stadyumu ve resmi anlaşma şartları açıklanmadı.

Ancak UFA temsilcisinin açıklaması, iki ülke milli takımları arasındaki hazırlık maçlarını devam ettirme planının mevcut olduğunu gösteriyor. Eğer rövanş maçı Rusya'da düzenlenirse, 12 Kasım'daki 3:2'lik mağlubiyetin ardından Özbekistan milli takımı rakibiyle bir kez daha kozlarını paylaşma fırsatı bulacak.