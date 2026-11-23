Neftchi - Al Hilal: Fergana'daki maçın kadroları açıklandı
AFC Şampiyonlar Ligi Elit 5. hafta maçında Neftchi, kendi sahasında Suudi Arabistan'ın güçlü kulüplerinden biri olan Al Hilal'i konuk ediyor. Fergana'da oynanacak önemli karşılaşma öncesinde her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
Asya futbolunun en prestijli kulüp turnuvasında Özbekistan ve Suudi Arabistan temsilcileri arasındaki mücadele dikkat çekiyor. Neftchi, kıtanın en güçlü takımlarından birine karşı kendi taraftarı önünde sahaya çıkıyor.
Fergana'daki İstiklol Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, Taşkent saatiyle 18:45'te başlayacak.
Neftchi - Al Hilal: İlk 11'ler
AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 5. hafta.
Neftchi - Al Hilal
23 Kasım, Fergana, İstiklol Stadyumu
Başlama saati: 18:45 (Taşkent)
Neftchi'nin ilk 11'i:
Botirali Ergashev, Farrux Sayfiyev, Michel Augusto, Anvar G‘ofurov, Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, Ikrom Aliboyev, Yan Sasse, Jamshid Iskanderov, Abror Ismoilov, Alisher Odilov, Marcus Forss.
Al Hilal'in ilk 11'i:
Bounou, Akchichek, Lajami, Koulibaly, Hernandez, Neves, Milinković-Savić, Kanno, Martinelli, Summerville, Watkins.
Fergana'daki maçın önemi nedir?
5. hafta kapsamındaki bu karşılaşma, Neftchi için kıtadaki güçlü bir rakibe karşı yeteneklerini sergilemek ve turnuvadaki konumunu güçlendirmek adına önemli bir adım olacak.
Al Hilal ise Asya futbolundaki prestiji, üst düzey oyuncuları ve büyük turnuvalardaki tecrübesiyle öne çıkıyor. Bu nedenle Fergana'daki maçın sadece sonuç açısından değil, taktiksel mücadele ve oyuncuların bireysel yetenekleri açısından da ilgi çekici olması bekleniyor.
Fergana'daki stadyum atmosferi ve Neftchi'nin kendi sahasındaki performansı, maçın önemli faktörlerinden biri olabilir.
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