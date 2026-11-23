AFC Şampiyonlar Ligi Elit 5. hafta maçında Neftchi, kendi sahasında Suudi Arabistan'ın güçlü kulüplerinden biri olan Al Hilal'i konuk ediyor. Fergana'da oynanacak önemli karşılaşma öncesinde her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

Asya futbolunun en prestijli kulüp turnuvasında Özbekistan ve Suudi Arabistan temsilcileri arasındaki mücadele dikkat çekiyor. Neftchi, kıtanın en güçlü takımlarından birine karşı kendi taraftarı önünde sahaya çıkıyor.

Fergana'daki İstiklol Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, Taşkent saatiyle 18:45'te başlayacak.

Neftchi - Al Hilal: İlk 11'ler

AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 5. hafta.