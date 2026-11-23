Javohir Sindarov dünya şampiyonluğu mücadelesine beyaz taşlarla başlıyor
Javohir Sindarov ile mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaradju arasındaki dünya satranç tacı mücadelesinin ilk partisinde kimin beyaz taşlarla oynayacağı belli oldu. Kura sonucu, Özbek büyükustaya açılış partisinde ilk hamleyi yapma fırsatını verdi.
İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenecek olan Salesforce FIDE World Championship 2026 satranç dünya şampiyonluğu mücadelesi kapsamında kura çekimi gerçekleştirildi. Törende, Javohir Sindarov ile Gukesh Dommaradju arasındaki 14 partilik mücadelenin ilk maçında taşların renkleri belirlendi.
Kura sonucuna göre, ilk partide Javohir Sindarov beyaz taşlarla, Gukesh Dommaradju ise siyah taşlarla oynayacak.
İlk partide Sindarov ilk hamleyi yapacak
Kura sonucu, Javohir Sindarov'a dünya şampiyonluğu mücadelesinin ilk partisine beyaz taşlarla başlama imkanı tanıdı. Bu, vatandaşımızın partide ilk hamleyi yapacağı, Gukesh'in ise siyah taşlarla karşılık vereceği anlamına geliyor.
Satrançta beyaz taşlarla oynamak belirli bir açılış avantajı sağlayabilir, ancak 14 partiden oluşan şampiyonluk mücadelesinde bu faktör tek başına belirleyici değildir. Nihai sonuç, satranç oyuncularının hazırlığına, stratejik kararlarına ve uzun süren mücadeledeki istikrarına bağlı olacaktır.
Dünya şampiyonluğu mücadelesi ne zaman başlayacak?
Javohir Sindarov ile Gukesh Dommaradju arasındaki dünya şampiyonluğu mücadelesinin ilk partisi 24 Kasım'da gerçekleşecek.
Tarih: 24 Kasım
Başlangıç saati: 19:00 (Taşkent saati)
Yer: Cenevre, İsviçre
İlk partide beyaz taşlar: Javohir Sindarov
İlk partide siyah taşlar: Gukesh Dommaradju
Böylece, Özbek satrancının parlak temsilcisi Javohir Sindarov, kariyerinin en önemli mücadelelerinden birine beyaz taşlarla ilk hamleyi yaparak başlıyor. Artık satrançseverlerin dikkati Cenevre'deki satranç tahtasına çevrilmiş durumda.
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