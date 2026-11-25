«Potansiyelinden zerre şüphem yok»: Pep Guardiola, Carlo Ancelotti'ye destek verdi
Barcelona ve Manchester Citykulüplerinin eski teknik direktörü Pep Guardiola, şu anda Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli İtalyan teknik adam Carlo Ancelottihakkındaki eleştiriler karşısında meslektaşını savundu.
«Farklı bir kültüre sahip bir ülkede işleri yoluna koymak zaman alır»
Brezilya futbol efsanesi Romario ile yaptığı sohbette Guardiola, Ancelotti'nin teknik direktörlük becerisini övgüyle değerlendirdi ve uyum sağlaması için süre tanınması gerektiğini vurguladı:
«Ancelotti'nin daha fazla zamana ihtiyacı var. Carlo ile birçok kez karşılaştım ve beni milyonlarca kez mağlup etti. O harika bir insan, potansiyelinden zerre şüphem yok. Ancelotti farklı bir kültüre sahip bir ülkeye geldi. Bazen işleyişi oturtmak daha fazla zaman gerektirir.
Ondan şüphe duyamam. Birçok kişi Carlo'yu takım yönetimi konusunda bir numaralı uzman olarak görüyor.» — dedi Pep Guardiola (Romario'ya verdiği röportajdan).
Carlo Ancelotti'nin Brezilya'daki kariyeri ve temel gerçekler
Göstergeler
Detaylar ve gerçekler
Teknik Direktör
Carlo Ancelotti (67 yaşında)
Mevcut Görevi
Brezilya Milli Takımı teknik direktörü
Atanma Tarihi
Mayıs 2025
Guardiola'nın değerlendirmesi
Takım yönetimi konusunda bir numaralı uzman; yeni ortama ve kültüre uyum sağlaması için zaman gerekiyor
Kaynak
Romario (Romario TV) için verilen röportaj
Hatırlatmak gerekirse, 67 yaşındaki İtalyan teknik adam Mayıs 2025'te «pentacampeones»in başına geçmişti.
Sizce Pep Guardiola haklı mı? Carlo Ancelotti'ye biraz daha zaman tanınırsa, Brezilya Milli Takımı'nı tekrar dünya futbolunun zirvesine taşıyabilir mi?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve teknik direktörün bu övgü dolu sözlerini futbolseverlerle hemen paylaşın!
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