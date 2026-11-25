Barcelona ve Manchester Citykulüplerinin eski teknik direktörü Pep Guardiola, şu anda Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli İtalyan teknik adam Carlo Ancelottihakkındaki eleştiriler karşısında meslektaşını savundu.

«Farklı bir kültüre sahip bir ülkede işleri yoluna koymak zaman alır»

Brezilya futbol efsanesi Romario ile yaptığı sohbette Guardiola, Ancelotti'nin teknik direktörlük becerisini övgüyle değerlendirdi ve uyum sağlaması için süre tanınması gerektiğini vurguladı:

«Ancelotti'nin daha fazla zamana ihtiyacı var. Carlo ile birçok kez karşılaştım ve beni milyonlarca kez mağlup etti. O harika bir insan, potansiyelinden zerre şüphem yok. Ancelotti farklı bir kültüre sahip bir ülkeye geldi. Bazen işleyişi oturtmak daha fazla zaman gerektirir.

Ondan şüphe duyamam. Birçok kişi Carlo'yu takım yönetimi konusunda bir numaralı uzman olarak görüyor.» — dedi Pep Guardiola (Romario'ya verdiği röportajdan).