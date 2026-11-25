Nvidia CEO'su Jensen Huang skandalların ardından çalışanlarından özür diledi
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Nvidia CEO'su Jensen Huang şirket etik kurallarını ihlal ettiği için ekipten resmen özür diledi. The New York Times gazetesinin haberine göre bu açıklama, Huang'ın görevine dönmesinin ardından çalışanlarla yapılan ilk genel toplantıda dile getirildi.
Kişisel hatalar, terapi ve yönetim tarzı için özür
Toplantı sırasında Jensen Huang ailesine ve şirketine karşı suçunu açıkça kabul ederek her gün 90 dakikalık terapi seanslarına katıldığını belirtti. Ayrıca, kendisinin de oluşturulmasında yer aldığı etik kuralları ihlal etmesini "kabul edilemez bir durum" olarak nitelendirdi:
«Birkaç korkunç hata yaptım. [Eşim] Lori'ye ihanet ettim, kendi çocuklarıma ve hepinize zarar verdim.», — dedi Jensen Huang.
Bunun yanı sıra Huang, The New York Times gazetesinde "aşağılamalar yoluyla büyüklüğe ulaşmak" olarak tanımlanan sert yönetim tarzına da değindi. Yıllar boyunca çalışanları aşağılamasının ve küçük düşürmesinin yanlış olduğunu kabul etti. Artık şirketin İnsan Kaynakları (İK) departmanı, Huang'ın davranışları hakkında ekip geri bildirimlerini toplayacak ve her ay yönetim kuruluna rapor sunacak.
Trump faktörü ve ulusal güvenlik garantisi
Huang, görevine geri dönmesini ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetim kuruluna yaptığı baskı veya perde arkası anlaşmalarla ilişkilendiren tahminleri reddetti. Söylediğine göre kurul durumu kapsamlı bir şekilde inceledi ve şirket, Trump yönetiminden Huang'ın ulusal güvenliğe tehdit oluşturmadığına dair resmi bir garanti aldı.
Ancak Amerikan Semafor gazetesinin bilgilerine göre, Nvidia yönetim kurulu Huang'ın göreve iadesini duyurmadan birkaç saat önce Başkan Trump toplantıya telefonla bağlanarak CEO'luk görevine dönmesini desteklediğini belirtti.
Skandal kronolojisi ve temel detaylar
Tarih / Dönem
Olayların gelişimi ve detaylar
2026 sonbaharı
Huang'ın Çin vatandaşı Alice Huang (Megaspeed çalışanı, ABD özel servisleri tarafından casuslukla suçlanan) ve Nvidia Başkan Yardımcısı Kimberly Powell ile başka bir çalışanla olan ilişkileri ortaya çıktı
11 Kasım 2026
Nvidia yönetim kurulu Jensen Huang'ı başkan, CEO ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden uzaklaştırdı
23 Kasım 2026
Yönetim kurulu kararıyla Huang tüm görevlerine iade edildi
Yeni denetim düzeni
İnsan Kaynakları departmanı, Huang'ın çalışanlara tutumu hakkında her ay kurula rapor verecek
Sizce Jensen Huang'ın kamuoyu önündeki özrü ve aylık İK denetimi, Nvidia'nın dünya pazarındaki itibarını tamamen geri kazandırabilir mi?
Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve teknoloji dünyasındaki bu sansasyonel olayı sevdiklerinizle hemen paylaşın!
Sıradaki haber
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…