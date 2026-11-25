Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Nvidia CEO'su Jensen Huang şirket etik kurallarını ihlal ettiği için ekipten resmen özür diledi. The New York Times gazetesinin haberine göre bu açıklama, Huang'ın görevine dönmesinin ardından çalışanlarla yapılan ilk genel toplantıda dile getirildi.

Kişisel hatalar, terapi ve yönetim tarzı için özür

Toplantı sırasında Jensen Huang ailesine ve şirketine karşı suçunu açıkça kabul ederek her gün 90 dakikalık terapi seanslarına katıldığını belirtti. Ayrıca, kendisinin de oluşturulmasında yer aldığı etik kuralları ihlal etmesini "kabul edilemez bir durum" olarak nitelendirdi:

«Birkaç korkunç hata yaptım. [Eşim] Lori'ye ihanet ettim, kendi çocuklarıma ve hepinize zarar verdim.», — dedi Jensen Huang.

Bunun yanı sıra Huang, The New York Times gazetesinde "aşağılamalar yoluyla büyüklüğe ulaşmak" olarak tanımlanan sert yönetim tarzına da değindi. Yıllar boyunca çalışanları aşağılamasının ve küçük düşürmesinin yanlış olduğunu kabul etti. Artık şirketin İnsan Kaynakları (İK) departmanı, Huang'ın davranışları hakkında ekip geri bildirimlerini toplayacak ve her ay yönetim kuruluna rapor sunacak.