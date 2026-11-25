Mısır'daki arkeologlar, yaklaşık 3400 yıl öncesine ait sıra dışı ritüellerle ilgili papirüs parçaları buldu. Bu parçalarda, eski Mısırlıların güneş tanrısı Ra'nın baş düşmanı olarak kabul edilen dev yılan Apophis'e karşı uyguladıkları lanetleme ritüellerinin izleri korunmuştur. İlginç olan şu ki, papirüsler sadece yazılmakla kalmamış; aynı zamanda keskin bir aletle delinmiş ve yakılmış. Bu durum Kopenhag Üniversitesi araştırmacıları tarafından açıklandı.

Bulgular, antik Thebes şehri olan günümüz Luksor bölgesindeki firavun III. Thutmose'un cenaze tapınağının yakınında tespit edildi. Arkeologlar, tapınağın kuzey duvarının dışında yaklaşık 75 metre uzunluğunda ve 10-20 metre genişliğinde antik bir çöp yığınını incelediler. Buradan yaklaşık 40 küçük papirüs parçası çıkarıldı.

Araştırmacılar, parçaların dış görünüşlerini, üzerlerindeki yazıları ve hasar izlerini inceleyerek, bunların antik Mısır'da gerçekleştirilen "Apophis'i yenme" ritüeline ait olduğunu belirlediler.

Eski Mısırlılar yılanı neden lanetlediler?

Antik Mısır mitolojisine göre Apophis, kaos ve yıkımın sembolü olan dev bir yılan olarak kabul edilirdi. Efsanelere göre, her gece yeraltı dünyasından geçen güneş tanrısı Ra'ya saldırarak yolunu kesmeye çalışırdı. Mısırlılar, Ra'nın zaferinin güneşin her sabah yeniden doğmasını sağladığına inanırlardı.

Bu nedenle rahipler, Apophis'i sembolik olarak yok etmeye yönelik özel ritüeller gerçekleştirirlerdi. Bunun için yılanın tasviri ve ismi papirüse yazılır, ardından keskin bir aletle delinir ve kağıt yakılırdı. Bazı ritüellerde tasvirler ayaklar altına alınır veya balmumundan yapılmış figürler yok edilirdi.

Papirüsler nasıl hazırlanıyordu?

Bilim insanlarının dikkatini çeken noktalardan biri, bulunan parçaların aynı yöntemle hazırlanmış olmasıdır. Üzerlerindeki tasvir ve yazılar kırmızı mürekkeple, papirüsün sadece bir yüzüne işlenmiştir. Bazı örneklerde kırmızı çizgilerle ayrılmış dikdörtgen şekiller de görülmektedir.

Araştırmacılar, bu işaretlerin başlangıçta büyük bir papirüs yaprağının birkaç eşit parçaya bölündüğünü, her bir parçaya ayrı bir tasvir ve yazı işlendiğini gösterdiğine inanıyor. Daha sonra yaprak küçük parçalara kesilmiştir. Bu da ritüel için gerekli malzemelerin aynı anda toplu olarak hazırlanmış olabileceği anlamına gelir.

Bulunan örneklerdeki delinme ve yanma izleri, papirüslerin sadece yazı veya resim olarak saklanmadığını, ritüelde fiilen kullanıldığını göstermektedir.

Lanet ritüelleri sadece yılana karşı değildi

Araştırmacılar, Apophis'e karşı yapılan ritüellerin daha sonra başka amaçlarla da kullanıldığını belirtiyor. Örneğin, firavunun düşmanlarına, belirli kişilerin rakiplerine, hastalıklara ve tehlikeli doğal olaylara karşı da benzer sembolik eylemler gerçekleştirilmiştir.

Bilim insanları için bu bulgunun önemi, Apophis'e karşı ritüellerin daha önce ağırlıklı olarak antik yazılı kaynaklardan biliniyor olmasıdır. Yeni papirüsler ise bu tür ritüellerin gerçekten uygulandığını kanıtlayan en eski doğrudan maddi kanıtlardan biridir. Bu bulgular, eski Mısırlıların dini inançları ve günlük yaşamlarındaki büyüsel ritüeller hakkında yeni bilgiler sunmaktadır.