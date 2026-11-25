Javohir Sindarov ve Gukesh: İkinci oyunda da beraberlik
Bugün, 25 Kasım'da Özbek büyükusta Javohir Sindarov ile Hindistan temsilcisi ve mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju arasındaki Dünya Satranç Şampiyonluğu maçının ikinci oyunu oynandı. Cenevre yakınlarındaki Cologny'de bulunan Martin Bodmer Vakfı'nda gerçekleşen karşılaşmada taraflar yine berabere kaldı.
Oyun Taşkent saatiyle 19:00'da başladı ve 20:57'ye kadar sürdü. Yaklaşık iki saat süren mücadelenin sonunda Javohir Sindarov ve Gukesh Dommaraju berabere kaldı. Böylece iki oyunun ardından genel skor 1:1 oldu.
Bilgi için belirtmek gerekirse, mevcut dünya şampiyonu ve ona meydan okuyan büyükusta her ikisi de 20 yaşında. Bu, satranç tarihinde dünya şampiyonluğu için yarışan en genç rakiplerin mücadelesi olarak kayıtlara geçiyor. İki genç yeteneğin şampiyonluk mücadelesi satrançseverlerin dikkatini çekiyor.
Gukesh, Aralık 2024'te Singapur'da kazandığı dünya şampiyonluğu unvanını ilk kez koruyor. O dönemde Çinli Ding Liren'i 7,5:6,5'lik skorla mağlup etmişti. Belirleyici 14. oyunu kazanan Hintli satranç oyuncusu, 18 yaşında tarihin en genç mutlak dünya şampiyonu olmuştu. Böylece Garry Kasparov'un 22 yaşında şampiyon olma rekorunu kırmıştı.
Ancak bu kez Gukesh'i zorlu bir rakip bekliyor. Kasım ayı Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) reytinginde Hintli büyükusta 2710 puanla 26. sırada yer alıyor. Javohir Sindarov ise 2782 puanla dünyanın dört numaralı satranç oyuncusu konumunda. Reyting farkı 72 puanı buluyor.
Üçüncü oyun 26 Kasım'da oynanacak. Javohir Sindarov beyaz taşlarla oynayacak. Şampiyonluk maçı 14 klasik oyundan oluşuyor ve kazananı belirlemek için satranç oyuncularından birinin 7,5 puan toplaması gerekiyor. Ana maç sonunda skor eşit olursa, şampiyonun adı eşitlik bozma (tie-break) maçlarında belirlenecek.
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