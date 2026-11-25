Bugün, 25 Kasım'da Özbek büyükusta Javohir Sindarov ile Hindistan temsilcisi ve mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju arasındaki Dünya Satranç Şampiyonluğu maçının ikinci oyunu oynandı. Cenevre yakınlarındaki Cologny'de bulunan Martin Bodmer Vakfı'nda gerçekleşen karşılaşmada taraflar yine berabere kaldı.

Oyun Taşkent saatiyle 19:00'da başladı ve 20:57'ye kadar sürdü. Yaklaşık iki saat süren mücadelenin sonunda Javohir Sindarov ve Gukesh Dommaraju berabere kaldı. Böylece iki oyunun ardından genel skor 1:1 oldu.

Bilgi için belirtmek gerekirse, mevcut dünya şampiyonu ve ona meydan okuyan büyükusta her ikisi de 20 yaşında. Bu, satranç tarihinde dünya şampiyonluğu için yarışan en genç rakiplerin mücadelesi olarak kayıtlara geçiyor. İki genç yeteneğin şampiyonluk mücadelesi satrançseverlerin dikkatini çekiyor.