Bu, yaklaşık 8,8 dolar ile 882 dolar arasında değişen fiyatlar anlamına geliyor. Bilet satışı 19 Ekim'de başladı.

Sabah – Barcelona maçı için biletler başlangıçta 15 Azerbaycan manatından satışa sunuldu. En pahalı bilet ise VIP bölgesi için 1500 manat olarak belirlendi.

Sabah kulübü basın sözcüsü Elnur Hamidov'un verdiği bilgiye göre, paket satışlar da dahil olmak üzere karşılaşma için 66 binden fazla bilet satıldı. Daha sonraki haberlerde bu rakamın 68 bini aştığı kaydedildi.

Bugün, 25 Kasım'da UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında Azerbaycan'ın Sabah kulübü, İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Bakü'deki karşılaşmaya taraftarların ilgisi yoğun olurken, 68 binden fazla biletin satıldığı açıklandı. Bu bilgi Azerbaycan medyası tarafından duyuruldu.

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Ancak maç günü standart sektörler için biletlerin tükendiği, satışta sadece 500 ve 1500 manatlık sınırlı sayıda bilet kaldığı bildirildi. Bu nedenle 15 manatlık fiyat, ilk satış dönemindeki en ucuz bilet değeridir.

Barcelona'nın iç saha maçlarının biletleri daha pahalı

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki bazı iç saha maçlarının biletleri oldukça pahalı olabiliyor. Takımın 8 Aralık'ta Manchester Cityile karşılaşması planlanıyor.

Bu karşılaşma için bazı satış platformlarında biletlerin 390 Euro'dan başladığına dair bilgiler yayıldı. Ancak bu fiyat, resmi satışlardaki tüm biletler için geçerli tek değer değildir; sektör ve satıcıya göre değişiklik gösterebilir.

Takımların turnuvadaki durumu

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk dört haftanın ardından Sabah üç puanla puan tablosunun 30. sırasında yer alırken, Barcelona dokuz puanla 8. sırada bulunuyor.

Bugünkü karşılaşma Azerbaycan kulübü için güçlü bir rakibe karşı önemli bir sınav olurken, Barcelona puan tablosundaki yerini iyileştirmek için puan almayı hedefliyor.