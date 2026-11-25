Dünya şampiyonluğu için: Sindarov, Gukesh ile 2. oyunda da siyah taşlarla berabere kaldı
İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Dünya Satranç Şampiyonluğu unvan maçı için Özbek büyükusta Javohir Sindarov ve mevcut Dünya Şampiyonu, Hintli Gukesh Dommaraju arasındaki kıran kırana mücadele devam ediyor.
Siyah taşlarla sergilenen güvenli oyun ve üst üste ikinci beraberlik
25 Kasım günü Taşkent saatiyle 19:00'da başlayan ikinci oyun yaklaşık iki saat — 20:57'ye kadar sürdü. Bu karşılaşmada siyah taşlarla oynayan temsilcimiz rakibine hiçbir şans tanımadı ve taraflar bir kez daha berabere kaldı.
Hatırlatmak gerekirse, büyükustalar arasındaki 1. oyun da beraberlikle sonuçlanmıştı. Böylece iki turun ardından genel skor eşitliğini koruyor — 1:1.
Dünya Şampiyonluğu maçı takvimi ve sonuçları
Göstergeler
Detaylar ve sonuçlar
Karşılaşma
Javohir Sindarov — Gukesh Dommaraju
2. oyun tarihi ve saati
25 Kasım, 19:00 — 20:57 (Taşkent saatiyle)
2. oyun sonucu
Berabere (Javohir Sindarov siyah taşlarla oynadı)
Maçtaki genel skor
1 : 1 (1. ve 2. oyunlar berabere bitti)
Sıradaki 3. oyun
26 Kasım, saat 19:00 (Taşkent saatiyle)
Tarihsel bilgi
Bilgi için, Hintli büyükusta Gukesh Dommaraju, 2024 yılının Aralık ayında Singapur'da düzenlenen şampiyonluk maçında kazandığı Dünya Şampiyonu unvanını ilk kez savunuyor. İki genç yıldız arasındaki belirleyici mücadele yarın, 26 Kasım günü 3. oyun karşılaşmalarıyla devam edecek.
Sizce, siyah taşlarla güvenli bir beraberlik elde eden Javohir Sindarov, yarınki 3. oyunda beyaz taşların avantajını kullanarak maçta skor üstünlüğünü ele geçirebilecek mi?
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