İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Dünya Satranç Şampiyonluğu unvan maçı için Özbek büyükusta Javohir Sindarov ve mevcut Dünya Şampiyonu, Hintli Gukesh Dommaraju arasındaki kıran kırana mücadele devam ediyor.

Siyah taşlarla sergilenen güvenli oyun ve üst üste ikinci beraberlik

25 Kasım günü Taşkent saatiyle 19:00'da başlayan ikinci oyun yaklaşık iki saat — 20:57'ye kadar sürdü. Bu karşılaşmada siyah taşlarla oynayan temsilcimiz rakibine hiçbir şans tanımadı ve taraflar bir kez daha berabere kaldı.

Hatırlatmak gerekirse, büyükustalar arasındaki 1. oyun da beraberlikle sonuçlanmıştı. Böylece iki turun ardından genel skor eşitliğini koruyor — 1:1.