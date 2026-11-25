Avustralyalı senatör Fatima Payman, parlamento oturumuna altı aylık kızıyla katıldı. Konuşması sırasında diğer senatörlerin de bebekle oynaması toplantıya farklı bir hava kattı. Bu durum "India Today" tarafından bildirildi.

25 Kasım'da Avustralya Senatosu'nda düzenlenen oturumda, Batı Avustralya temsilcisi bağımsız senatör Fatima Payman, kızını kucağına alarak kürsüde konuşma yaptı. Parlamentodaki tartışmalara katılırken bebeğini de yanında taşıdı.

Oturum sırasında senatör Lidia Thorpe da bebekle etkileşime girerek onunla "ce-ee" oynadı. Bu durum, parlamentodaki resmi görüşmelere samimi ve neşeli anlar kattı.

Söz konusu olay sosyal medyada yayılarak annelik ve mesleki faaliyetlerin bir arada yürütülmesi konusuna yeniden dikkat çekti.

Avustralya parlamentosunda bebeklerin oturum salonuna getirilmesine izin verilmektedir. Senatörler, tartışmalara katılırken ihtiyaç duymaları halinde çocuklarına bakabilir veya onları emzirebilirler.