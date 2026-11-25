Bugün, 25 Kasım'da Özbekistan milli takımının eski kaptanı, ünlü futbolcu Odil Ahmedov 39 yaşına girdi. 25 Kasım 1987'de Namangan şehrinde dünyaya geldi.

Odil Ahmedov, Özbek futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran orta saha oyuncularından biridir. Kariyeri boyunca Paxtakor, Rusya'nın Anji ve Krasnodar, Çin'in Shanghai SIPG gibi kulüplerinde forma giymiştir.

Futbolcu, 2007 yılında Özbekistan milli takımındaki ilk maçına çıktı. Milli takım formasıyla toplam 108 maça çıkıp 21 gol kaydetti. Ahmedov, 2015 yılında milli takım kaptanlığına getirildi ve 2019 Asya Kupası'nda da takıma kaptan olarak liderlik etti.

Kulüp düzeyinde de birçok başarıya imza atan futbolcu, 2018 yılında Shanghai SIPG ile Çin şampiyonluğunu kazandı. Ayrıca birçok kez Özbekistan'da yılın futbolcusu seçildi.

Odil Ahmedov, Aralık 2021'de profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Daha sonra futbol yönetimi alanında çalışmalarına devam etmeye başladı.

Odil Ahmedov'un doğum gününü kutluyoruz! Kendisine sağlık, uzun bir ömür ve gelecekteki çalışmalarında büyük başarılar diliyoruz!