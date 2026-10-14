Rusya, insanları dondurarak saklama konusunda dünyada ikinci sırada

Rusya merkezli "KrioRus" şirketi, gelecekte yeniden canlandırılma umuduyla 109 kişinin bedenini veya beynini aşırı düşük sıcaklıklarda saklıyor. Şirket verilerine göre, bu kişilerin 31'i yabancı ülke vatandaşıdır. Konuyla ilgili haberi Moskova 24 duyurdu.

13 Ekim 2026 tarihinde açıklanan verilere göre, dondurularak saklanan kişi sayısı bakımından ABD 566 kişi ile birinci sırada yer alıyor. Rusya ise 109 kişi ile ikinci sırada bulunuyor.

Kriyoprezervasyon (dondurarak saklama), bir insanın ölümünden sonra bedenini veya beynini, gelecekte yeniden canlandırma imkanı doğacağı umuduyla çok düşük sıcaklıklarda saklama yöntemidir. İşlemde genellikle sıvı azot kullanılır ve sıcaklık -196 dereceye kadar düşürülür.

Ancak bu yöntemin insanı yeniden canlandırmayı mümkün kıldığı henüz bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Modern tıpta, dondurulan bir insan bedenini veya beynini yeniden canlandırıp hayata döndürecek bir teknoloji bulunmamaktadır. Gelecekte böyle bir imkanın doğacağı da garanti değildir.