Pazara kendi başına alışverişe çıkan akıllı köpek sosyal medyayı şaşırttı (video)

Sosyal medyada, sahibinin talimatıyla yerel pazara kendi başına alışverişe giden akıllı bir köpeğin alışveriş sürecini gösteren videolar binlerce kullanıcının sevgisini kazanıyor.

Ağzında özel örülmüş bir sepet taşıyan dört ayaklı müşterinin sebze ve meyve satıcılarına gelip ürünleri seçmesi ve ödeme süreci insanları hayrete düşürüyor.

Tam bağımsız alışveriş: Para alınır, ürün konulur

Görüntülerde köpeğin pazardaki davranışları ve satıcılarla kurduğu kendine has güvene dayalı iletişim net bir şekilde görülüyor:

Gösterilen seçim: Köpek satıcı tezgahına gelip patisiyle ihtiyacı olan ürünleri (yeşillikler, mısır ve diğer sebzeler) işaret ediyor;

Sepetteki ödeme: Satıcı kadınlar, köpeğin ağzından yere bırakılan sepetin içindeki paradan ürünün fiyatına denk gelen kısmı sayıp alıyor;

Ürünü yerleştirme: Para alındıktan sonra satıcı, satın alınan ürünleri dikkatlice köpeğin sepetine yerleştiriyor.

Her tezgahın önünde düzenli sıra

İlginç olan şu ki, bu akıllı hayvan pazardaki kuralları tıpkı insanlar gibi iyi anlıyor:

Sabırlı bekleyiş: Her tezgahın yanında sakin bir şekilde durup, satıcının sepetten parayı almasını ve ürünü yerleştirmesini bekliyor;

Emanete sadakat: Sepet dolduğunda, sepetin kulplarını ağzına alıp duraksamadan ve ürünleri dökmeden doğrudan evinin yolunu tutuyor.

Bu olay, hayvanların zekasının, eğitilebilirliğinin ve insan ile hayvan arasındaki sınırsız sadakat ve güvenin bir başka parlak örneği oldu.