Doktorlar bir kadının dizinde yüzlerce altın iplik tespit etti

Güney Kore'de doktorlar, diz eklemi osteoartriti tedavisi gören 65 yaşındaki bir kadının bacaklarında saf altından yapılmış yüzlerce küçük iplik tespit etti. Kadının ağrılarını hafifletmek amacıyla alternatif bir tıp yöntemi olan altın iplikli akupunktur tedavisine başvurduğu anlaşıldı. Ancak bu yöntem, durumunu iyileştirmek yerine ağrılarını daha da şiddetlendirdi.

Ağrı kesiciler fayda etmedi

İsmi açıklanmayan hasta, dizlerindeki osteoartrit nedeniyle uzun süredir şiddetli ağrı ve eklem sertliğinden muzdaripti. Doktorlar ona ağrı kesiciler, steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar ve hatta doğrudan diz eklemine steroid enjeksiyonları reçete etmişti.

Ancak bu tedavilerin hiçbiri, kadının ağrısız ve normal bir yaşam sürmesini sağlayacak kadar yardımcı olmadı. Üstelik ilaçlar yan etkilere de yol açtı; hasta karın bölgesinde şiddetli ağrılar hissetmeye başladı.

Bunun üzerine alternatif tıp yöntemlerini denemeye karar verdi. Seçtiği tedavi, tıpta tartışmalı kabul edilen altın iplikli akupunktur yöntemiydi.

Altın iplikler ağrıyı şiddetlendirdi

Başlangıçta kadın haftada bir kez akupunktur tedavisi gördü. İşlem sırasında diz çevresindeki dokulara çok küçük altın iplikler yerleştirildi.

Ancak tedaviden sonra osteoartrite bağlı ağrıları azalmak yerine daha da arttı. Buna rağmen kadın, uzman ziyaretlerinin sayısını haftada birkaç kez olacak şekilde artırdı.

Sonunda dizlerindeki ağrı o kadar şiddetlendi ki, hasta tekrar hastaneye başvurmak zorunda kaldı.

Röntgen muayenesi beklenmedik bir manzara ortaya koydu

Hastanede yapılan röntgen muayenesi sonucunda doktorlar birkaç değişiklik tespit etti. Kaval kemiğinin iç kısmının kalınlaştığı ve sertleştiği, diz ekleminde ise kemik çıkıntıları oluştuğu görüldü. Bu belirtiler osteoartrit için tipiktir.

Ancak muayenenin en şaşırtıcı sonucu, diz çevresindeki dokulara yerleşmiş yüzlerce küçük altın ipliğin tespit edilmesi oldu.

Doktorlar, altın iplikli akupunkturun hastalara fayda sağladığının bilimsel olarak kanıtlanmadığını vurguluyor. Aksine, bu tedavi çeşitli riskleri beraberinde getirebilir.

Küçük iplikler vücutta kist oluşumuna, başka bölgelere kaymaya ve çevre dokulara zarar vermeye neden olabilir. Ayrıca, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi önemli tetkiklerin yapılmasını da engelleyebilir. Bu durumda metalin yer değiştirmesi, kan damarlarına zarar verme riski oluşturabilir.

Uzmanlar kanıtlanmamış tedavilere karşı uyarıyor

Altın iplikli akupunktur yöntemi hakkında daha önce de haberler çıkmıştı. Asya'nın bazı ülkelerinde çeşitli ağrıları hafifletmek amacıyla uzun yıllardır kullanılmaktadır. Özellikle yaşlılar arasında bu yönteme ilgi yüksektir.

Bu tedavinin savunucuları, steril altın ipliklerin vücuda yerleştirilmesinin iç yapılarda sürekli bir etki yaratarak ağrıyı hafiflettiğine inanıyor. Ancak bu iddiaları destekleyen güvenilir bilimsel kanıtlar bulunmamaktadır.

Aksine, bu tür tedavilere umut bağlamak, hastaların etkili tıbbi yardım almasını geciktirebilir. Sonuç olarak hastalık belirtileri ağırlaşır ve sağlık için ek sorunlar ortaya çıkar.

Uzmanlar, tedavi yöntemi seçerken bilimsel kanıtlara dayanmanın, özellikle kronik hastalıklar ve şiddetli ağrılar söz konusu olduğunda bir doktora danışmanın önemini vurguluyor.