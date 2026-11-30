Bu sonuçların ardından Nasaf 51 puanla dördüncü sırada kaldı. AGMK ise 45 puanla altıncı basamakta yer alıyor.

Böylece Andijon, kalesinde gördüğü erken gole rağmen geri dönüş yaparak galibiyete ulaştı.

Böylece Nasaf, AGMK'yı 3-0 mağlup ederek hanesine önemli üç puan yazdırdı.