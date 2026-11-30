Nasaf ve Andijon'dan önemli galibiyetler: Süper Lig 29. hafta sonuçları
Özbekistan Süper Ligi'nin 29. haftasında Nasaf ve Andijon taraftarlarını sevindirdi. Karşı'da AGMK farklı skorla mağlup edilirken, Andijon'da ev sahibi ekip Bunyodkor'un direncini kırarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Nasaf, AGMK kalesine üç gol gönderdi
Karşı'daki mücadelede Nasaf, maçın ilk dakikalarından itibaren kontrolü eline aldı. 10. dakikada Yusuf Otubanjo skoru açarak ev sahibini öne geçirdi.
30. dakikada Bobur Abduholiqov farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda da atak oyununu sürdüren Nasaf, 59. dakikada Zafarmurod Abdirahmatov'un golüyle maçın sonucunu büyük ölçüde belirledi.
Böylece Nasaf, AGMK'yı 3-0 mağlup ederek hanesine önemli üç puan yazdırdı.
Andijon geriye düşmesine rağmen galibiyete uzandı
Andijon'daki karşılaşma ise oldukça çekişmeli geçti. İlk gol konuk ekipten geldi: 27. dakikada Nosirjon Abdusalomov, Bunyodkor'u öne geçirdi.
Ancak ev sahibi ekip, ilk yarı sona ermeden dengeyi kurmayı başardı. 39. dakikada Aleksandre Andronikashvili skoru eşitledi.
İkinci yarının başlamasıyla birlikte Andijon öne geçti. 49. dakikada Martin Boake takımının ikinci golünü kaydetti. Maçın normal süresi tamamlandıktan sonra 90+3. dakikada Usmonali Ismonaliyev maçın skorunu belirledi: 3-1.
Böylece Andijon, kalesinde gördüğü erken gole rağmen geri dönüş yaparak galibiyete ulaştı.
Puan durumu
Bu sonuçların ardından Nasaf 51 puanla dördüncü sırada kaldı. AGMK ise 45 puanla altıncı basamakta yer alıyor.
Andijon puanını 35'e yükselterek onuncu sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Bunyodkor ise 29 puanla 14. sırada kaldı.
Süper Lig. 29. hafta sonuçları
Nasaf — AGMK — 3:0
Goller: Yusuf Otubanjo, 10; Bobur Abduholiqov, 30; Zafarmurod Abdirahmatov, 59.
Andijon — Bunyodkor — 3:1
Goller: Nosirjon Abdusalomov, 27 — Aleksandre Andronikashvili, 39; Martin Boake, 49; Usmonali Ismonaliyev, 90+3.
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