Cenevre'de satranç tacı için devam eden mücadelelerde Javohir Sindarov bir sonraki galibiyetini elde etti. Turnuvanın beşinci partisinde Gukesh Dommaraju'yu mağlup etti.

Bu galibiyetten sonra Sindarov genel skorda 3-2 öne geçti. Artık şampiyonluk mücadelesinde avantajı elinde bulunduruyor.