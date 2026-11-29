Javohir Sindarov, Gukesh Dommaraju'yu mağlup etti
Spor1 dk okuma124
Cenevre'de satranç tacı için devam eden mücadelelerde Javohir Sindarov bir sonraki galibiyetini elde etti. Turnuvanın beşinci partisinde Gukesh Dommaraju'yu mağlup etti.
Bu galibiyetten sonra Sindarov genel skorda 3-2 öne geçti. Artık şampiyonluk mücadelesinde avantajı elinde bulunduruyor.
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