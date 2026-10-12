«XIII. Louis döneminden kalan miras küle döndü»: Paris'teki tarihi pazar tamamen yandı

Fransa'nın başkenti Paris'in merkezindeki en eski ve tarihi ticaret noktalarından biri olan ve 1615 yılında kurulan ünlü «Enfants-Rouges» (Marché des Enfants-Rouges) pazarı, çıkan şiddetli yangın sonucu tamamen küle döndü. BFMTV kanalının haberine göre, korkunç felaket 12 Ekim Pazartesi günü sabahın erken saatlerinde şehrin hareketli 3. bölgesinde meydana geldi.

Yerel halkın ve dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin en sevdiği gastronomik nokta olan kompleksten geriye neredeyse hiçbir şey kalmadı.

Sabah felaketi ve 1.000 metrekarelik enkaz

İtfaiye teşkilatı ve belediye yönetimi, facianın boyutuna ilişkin şu detayları açıkladı:

Hızla yayılan alevler: İtfaiyeye ilk acil durum çağrısı sabah saat 04:15 civarında ulaştı. Kurtarma ekipleri olay yerine vardığında alevler kapalı pazar alanını tamamen sarmıştı;

Tamamen yok olan alan: Paris Merkez Belediye Başkanı Ariel Weil, pazarın tamamen yandığını bildirdi. İtfaiye ekipleri, pazarın 1.000 metrekarelik alanının alevler içinde küle döndüğünü resmen doğruladı: «Kapalı pazar tamamen yok oldu. Ondan geriye hiçbir şey kalmadı», dedi kurtarma ekibi temsilcisi;

Bilinmeyen nedenler: Yangının çıkış nedeni henüz resmen belirlenmemiş olsa da, bazı Fransız yayın organları olayı son günlerde artan «okul protestoları» ile ilişkilendirmeye işaret ediyor.

Kraliyet mirası ve sokak lezzetleri merkeziydi

«Enfants-Rouges» sadece sıradan bir gıda pazarı değil, aynı zamanda Fransız kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediliyordu:

400 yıllık tarih: Pazar, 1615 yılında, Fransa Kralı XIII. Louis döneminde kurulmuştur;

Tarihi anıt statüsü: Kendine has sokak lezzetleri ve eşsiz ulusal atmosferiyle dünyaca tanınan pazar, 1982 yılında Fransa'nın ulusal tarihi anıtlar siciline kaydedilmişti.

Birkaç asırlık tarihe sahip kültürel bir mirasın beklenmedik bir şekilde kaybedilmesi, Fransız kamuoyunda derin bir üzüntüye ve hararetli tartışmalara yol açıyor.