Bilim İnsanları Sıvı İçinde Tellür Nanotellerin Oluşumunu İlk Kez Canlı İzledi

Manchester Üniversitesi bünyesindeki Ulusal Grafen Enstitüsü ve Çin'deki Sun Yat-sen Üniversitesi araştırmacıları bilim dünyasında büyük bir dönüm noktasına imza attı. Sıvı ortamda yarı iletken tellür nanoyapıların oluşum ve büyüme sürecini ilk kez gerçek zamanlı olarak kaydetmeyi başardılar. Bu keşif, modern elektronik ve enerji alanında kritik öneme sahip malzemelerin daha hassas bir şekilde kontrol edilmesine olanak tanıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Tellür; elektronik, termoelektrik cihazlar ve optoelektronikte yaygın olarak kullanılan son derece önemli bir yarı iletkendir. Bu malzemenin özellikleri doğrudan şekline ve boyutuna bağlıdır, bu nedenle büyüme sürecinin kontrol edilmesi bilim insanları için her zaman öncelikli bir görev olmuştur. Ixbt.com'un aktardığına göre, araştırmacılar sıvı fazlı elektron mikroskopi yöntemini kullanarak tellürün ilk oluşum aşamalarını gözlemlediler.

Nanoyapılar arasındaki rekabet ve büyüme dinamiği

Gözlemler, sürecin başlangıçta küresel şekilli "çekirdek" parçacıkların ortaya çıkmasıyla başladığını göstermiştir. Daha sonra bu çekirdeklerden uzun nanotel yapıları büyür. İlginç olan nokta, büyüme sırasında birden fazla yapının mevcut hammadde kaynakları için birbirleriyle rekabet etmesidir. Bu rekabet sonucunda bazı tellerin büyüme hızı ve dallanmaları birbirinden önemli ölçüde farklılık göstermektedir.

Ölçüm sonuçlarına göre, tellür nanotellerin büyüme hızı saniyede 1 ile 15 nanometre arasında değişmektedir. Bu değer, ışınlama koşullarına ve komşu yapıların yoğunluğuna bağlıdır. Bilim insanları, ilk kez yerel büyüme dinamiğini sıvıdaki nanoyapıların gerçek rekabetiyle nicel olarak ilişkilendirmeyi başardılar.

Bismut katkısının devrimsel etkisi

Araştırmanın bir diğer önemli kısmı, bismut nanopartiküllerinin etkisinin incelenmesiyle ilgilidir. Bismut eklenmesinin, tellürün oluşum mekanizmasını keskin bir şekilde değiştirdiği belirlenmiştir. Bismut, çekirdek merkezlerinin sayısını artırarak sonuç olarak "eğrelti otu benzeri" karmaşık dallanmış yapıların oluşmasına yol açar.

Ek deneyler, bismutun tellür çökelmesi için gerekli olan potansiyeli düşürdüğünü ve aynı koşullar altında malzemenin toplam verimini artırdığını doğruladı. Profesör Sarah Haigh'e göre bu, tellür nanotellerin sıvı ortamda nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini doğrudan gözlemleme imkanı tanıyan ilk vakadır.

Bu gelişmenin gelecekte şu alanlarda devrim yaratması bekleniyor:

Yüksek verimliliğe sahip termoelektrik jeneratörlerin oluşturulması;

Yarı iletken sensörlerin hassasiyetinin artırılması;

Elektronik cihazların daha fazla minyatürize edilmesi;

Enerji geri kazanım sistemlerinin verimliliğinin artırılması.

Yazarlar, sıvı içindeki elektron mikroskopisi ve kontrollü katkıların kombinasyonunun, nanomalzemeleri sadece tanımlamakla kalmayıp, aynı zamanda büyüme mekanizmalarını hedeflenmiş bir şekilde ayarlamaya olanak tanıdığını vurguluyor. Bu da ultra hassas parametrelere sahip yeni nesil cihazların geliştirilmesini hızlandıracaktır.