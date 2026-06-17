Kırgızistan'da Bloggerlar İçin 5 Yıllık Vergi Muafiyeti Getirildi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, vergi sisteminin iyileştirilmesine yönelik yeni bir kararname imzaladı.

Belgeye göre, yazılım, bilgi teknolojileri ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren şirketler ile girişimciler beş yıl süreyle vergilerden muaf tutulabilir.

Yeni imtiyazlar; bloggerları, girişimleri, dış kaynak şirketlerini, sinema ve televizyon yapımcılarını ve diğer yaratıcı sektör temsilcilerini de kapsıyor.

Ayrıca, bu kişiler için %5'lik bir gelir vergisi oranı ve sigorta primlerinde kolaylıklar öngörülüyor.

Kararnamede ayrıca altın ve gümüşle ilgili bazı alanlarda vergi yükünün artırılması ve kaçakçılığa karşı sorumlulukların güçlendirilmesi önerileri yer alıyor.

Söz konusu kararname, resmi olarak ilan edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girdi.