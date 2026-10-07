Japonya'da Özbekistanlı kurye, bir ilkokul öğrencisine tacizde bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındı

Japonya'nın Setagaya bölgesinde 45 yaşındaki Özbekistanlı bir yemek kuryesi, 10 yaşındaki bir ilkokul öğrencisine uygunsuz davranışta bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındı. Konuyla ilgili haberi Shueisha Online duyurdu.

Edinilen bilgilere göre olay, 5 Temmuz günü saat 17:00 civarında meydana geldi. Küçük kız, evde olmayan annesinin sipariş ettiği yemeği teslim almak için kapıyı açtı. Kuryenin bu sırada kızı kucakladığı ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia ediliyor.

Olayı polise bildiren bizzat kızın kendisi oldu. Kolluk kuvvetleri, kayıt bilgilerini ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheliyi tespit etti.

Yayına göre şüpheli suçunu itiraf etti. Ayrıca kurye hizmetine sahte bir Japon vatandaşı adına kayıt yaptırmış olabileceği de belirtiliyor.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.