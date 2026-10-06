Suudi Arabistan mahkemesi, Peygamber Efendimize (s.a.v.) hakaret eden yabancı göçmene en ağır cezayı verdi

Suudi Arabistan'da sosyal medya aracılığıyla dini değerlere saygısızlık eden yabancı bir işçi göçmen hakkında en ağır ceza uygulandı. Krallık İstinaf Mahkemesi, Facebook üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (sallallahu aleyhi vesellem) yönelik hakaret içerikli yorumda bulunan Sri Lanka vatandaşı Anojan Sivarasahakkında idam kararı verdi.

Bu durum, dini inanç, ifade sorumluluğu ve Suudi Arabistan'daki katı yasal normların uygulanması konusunda uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmektedir.

Olayın detayları: Silinen yorum ve ifşa olan ekran görüntüleri

Dava dosyasına göre olayların gelişimi şu şekilde gerçekleşti:

Sosyal medya paylaşımı: Suudi Arabistan'da çalışan Anojan Sivarasa, Facebook sayfalarından birinde İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e (s.a.v.) yönelik ağır hakaretler içeren bir yorum paylaştı;

Geç gelen özür: Yaptığının sonuçlarını kısa sürede anlayan göçmen, yorumu ağdan sildi ve kamuoyuna bir özür metni yayınladı;

İşveren ve gözaltı: Ancak kullanıcılar tarafından alınan ekran görüntüleri işverenine gönderildi. İşverenin şikayeti üzerine Suudi güvenlik birimleri, göçmeni Temmuz ayında gözaltına aldı.

Savcılığın itirazı ve şeriat hukukuna göre hüküm

İlk duruşmaların ardından ülke savcılığı, davanın yeniden görülmesini ısrarla talep etti:

Savcılığın talebi: İddia makamı, bu eylemin İslam'ın kutsallarına karşı işlenmiş ağır bir suç (küfür ve saygısızlık) olduğunu belirterek, davanın tamamen şeriat hukuku ve ulusal mevzuatın en katı hükümleri çerçevesinde görülmesi için istinafa başvurdu;

Mahkemenin nihai kararı: İstinaf Mahkemesi, 17 Eylül'de dava detaylarını inceleyerek Anojan Sivarasa'yı suçlu buldu ve hakkında idam cezasıverilmesine karar verdi.

Suudi Arabistan mevzuatına göre, dini kutsallara, özellikle Allah'a ve Resulüne yönelik yapılan her türlü hakaret veya saygısızlık, en ağır devlet ve şer'i suçlar kapsamına girmekte olup tavizsiz cezalarla sonuçlanmaktadır.