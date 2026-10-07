Çocuklar için sosyal medya yasaklanıyor mu? Kazakistan Başbakanı ses getiren planı açıkladı

Orta Asya bölgesinde dijital güvenlik ve reşit olmayanları internetteki zararlı içeriklerden korumaya yönelik benzeri görülmemiş katı bir girişim başlatılıyor. Kazakistan hükümeti, ülkede 16 yaşından küçük vatandaşların büyük çevrimiçi platformlar ve sosyal ağlardaki kişisel profillerini geçici olarak engelleme olasılığını değerlendiriyor.

Bu ses getiren bilgiyi Cumhuriyet Başbakanı Oljas Bektenov parlamento (Kurultay) milletvekillerinin resmi talebine verdiği yanıtta açıkladı.

Geçiş dönemi ve hesapların askıya alınması: Yeni yasa tasarısı hazır

Hükümet başkanı, çocukların güvenliğini sağlamaya yönelik yeni mekanizmaların aşamalı olarak uygulanacağını vurguladı:

Uyum süreci: Yeni katı gerekliliklere uyum sağlamak amacıyla özel bir geçiş dönemi belirlenecektir;

Profillerin geçici olarak askıya alınması: Tam da bu süre zarfında 16 yaşından küçük kullanıcıların hesaplarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması (engellenmesi) planlanmaktadır;

Mevzuattaki değişiklikler: Hükümet tarafından 'Çevrimiçi Platformlar ve Çevrimiçi Reklamcılık Hakkında' mevcut yasaya ilişkin değişiklik paketi hazırlanmış olup, şu anda parlamento milletvekilleri tarafından incelenmektedir.

Yaş doğrulaması nasıl yapılacak? Yapay zeka ve platform araçları

Parlamento tarafından ilgili değişiklikler resmen onaylandıktan sonra, kullanıcıların gerçek yaşını belirlemek (doğrulamak) için katı bir teknik yönetmelik onaylanacaktır:

Dahili algoritmalar: Yaş sınırını kontrol etmede ağların kendi özel yazılım araçları devreye sokulacaktır;

Yapay zeka kullanımı: Ağlardaki yaş filtreleri, modern yapay zeka (AI) teknolojileri yardımıyla güçlendirilecektir;

Faaliyet analizi: Kullanıcının sayfasındaki hareketleri, takip ettikleri ve yayınladığı içerikler derinlemesine analiz edilerek gerçek yaşı belirlenecektir.

Uluslararası devlerle iş birliği

Hükümet bu süreçte uluslararası internet alanlarıyla doğrudan iletişim kurmayı planlıyor:

Oljas Bektenov, normatif belge taslağının internet platformlarının (Meta, TikTok ve diğer büyük ağlar) yerel temsilcilikleriyle önceden tam olarak koordine edileceğini vurguladı;

Bu girişim, sadece dijital alanda reşit olmayanları korumayı değil, aynı zamanda çevrimiçi reklamcılığı ve hukukun üstünlüğünü yeni bir seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Kazakistan'ın bu deneyimi ve kabul edilecek yasal mekanizmalar, başta Özbekistan olmak üzere tüm Orta Asya bölgesi için çocukların internetteki güvenliğini sağlamaya yönelik gelecekteki reformlar için önemli bir örnek teşkil edebilir.