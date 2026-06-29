Fransa'daki uçak kazasında 11 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da yine büyük bir uçak kazası meydana geldi. Ülkenin Nancy şehri yakınlarındaki Tomblaine komüninde, paraşütle atlama için kullanılan hafif bir uçağın düşmesi sonucu uçaktaki 11 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Bu konuyla ilgili France 24 televizyon kanalı haber paylaştı.

Edinilen bilgiye göre trajedi, 28 Haziran günü yerel saatle 11:00 sularında gerçekleşti. Uçak Grand Nancy-Tomblaine havaalanından havalandıktan kısa bir süre sonra, Tomblaine şehrindeki Salvador Allende Caddesi'nde bulunan yerleşim alanına düştü.

İlk bilgilere göre, uçakta toplam 11 kişi bulunuyordu. Bunlar arasında bir deneyimli pilot, beş paraşüt eğitmeni ve ilk kez paraşütle atlamayı deneyen beş yolcu vardı. Uçak kazası sonucu hepsinin olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Haberlere göre, hayatını kaybeden yolcuların çoğu Nancy şehrinde görev yapan hemşirelerdi. Paraşütle atlama eğitimine katılmak için bu uçuşa çıkmışlardı.

Olayın bildirilmesiyle birlikte bölgeye geniş çaplı güç ve ekipman sevk edildi. Kurtarma çalışmalarına 50 itfaiyeci, 25 özel araç, acil tıbbi yardım ekipleri ve polis memurları katıldı. Bölge tamamen kordon altına alındı ve güvenlik önlemleri artırıldı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez ve Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarou bizzat olay yerine gitti. Verdikleri ilk bilgilere göre, uçak havalandıktan birkaç dakika sonra beklenmedik bir şekilde kontrolü kaybederek yere çakıldı.

Şu anda uçak kazasının kesin nedenlerini belirlemek amacıyla resmi soruşturma başlatıldı. Fransa Sivil Havacılık Emniyet Araştırma Bürosu uzmanları, uçak enkazını inceleme ve teknik ekspertiz çalışmalarına başladı.

İlk tahminlere göre, kazaya uçağın motorunda meydana gelen teknik bir arıza veya uçak içindeki ağırlık dengesinin bozulması neden olmuş olabilir. Ancak uzmanlar, soruşturma tamamlanana kadar kesin bir sonuca varmak için erken olduğunu vurguluyor.

Fransa Sivil Havacılık Emniyet Araştırma Bürosu'nun verilerine göre, bu kaza askeri ve ticari havacılık hariç tutulduğunda, ülkenin sivil havacılık tarihindeki en çok can kaybının yaşandığı uçak kazalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Soruşturma sonuçları açıklandığında, kazanın kesin nedeni ve buna yol açan faktörler hakkında ek bilgi verilmesi bekleniyor.