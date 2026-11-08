İran füze kısıtlamasını kaldırdı: Avrupa ve ABD üsleri hedef mi?
İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), ülkenin füze cephaneliği üzerindeki uzun yıllardır uygulanan en önemli kısıtlamanın tamamen kaldırıldığını duyurdu.
IRGC resmi sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhebi, ISNA haber ajansına verdiği röportajda, Tahran'ın füzelerinin menziline koyduğu gönüllü sınırlandırmaları tamamen kaldırdığını ve yakın gelecekte bu yeni stratejik gücün uygulamalı olarak gösterileceğini belirtti.
General, asimetrik savaş koşullarında İran'ın rakiplerinin beklemediği en zayıf noktalara yıkıcı darbeler indirme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.
2000 km'lik kısıtlama neden korunuyordu?
Bu döneme kadar resmi Tahran, füzelerinin maksimum uçuş menzilini bilinçli olarak sınırlandırıyordu:
Gönüllü sınır: İran, askeri doktrininde balistik füze menzilini gönüllü olarak 2000 kilometre ile sınırlamıştı;
Bölgesel diplomasi: Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin daha önce açıkladığı gibi, bu kısıtlama yalnızca bölgesel tehditleri kontrol altına almak ve Tahran'ın uzak ülkeler için küresel bir tehdit oluşturmadığını kanıtlamak amacıyla tutuluyordu;
Doktrin değişikliği: Ancak İsrail ve ABD tarafından gerçekleştirilen son büyük hava saldırılarından sonra, ülke yönetimi güvenlik stratejisini kökten gözden geçirmek zorunda kaldı.
Dini liderin talimatı ve Avrupa'ya açık uyarı
Kısıtlamanın kaldırılması kararı doğrudan devletin en üst yönetimi tarafından alındı:
Mücteba Hamaney'in emri: Karar, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in doğrudan talimatıyla alındı. Hamaney, savunma birimlerine dış tehditlere karşı hiçbir coğrafi sınır olmaksızın hızlı ve sert yanıt verilmesini emretti;
Parlamentodan tehdit: İran parlamentosu milletvekili Manuçehr Mottaki açık bir beyanatta bulunarak, saldırganlığın devam etmesi halinde Avrupa topraklarında bulunan ABD askeri üslerinin İran füzelerinin hedefi haline gelebileceği konusunda uyardı.
Rusya ile S-400 Triumf üzerine kapalı görüşmeler
Askeri doktrinin güçlendirilmesi zemininde Tahran, hava savunma sistemini de en modern seviyeye çıkarmayı hedefliyor:
Acil satın alma: İran tarafı, Rusya Federasyonu ile en gelişmiş hava savunma sistemi olarak kabul edilen S-400 Triumf sistemlerinin acilen satın alınması konusunda kapalı görüşmelere başladı;
Hava sahasını kapatmak: Bu silahların teslim edilmesi durumunda, bölgedeki hava kuvvetleri dengesinin daha da keskin bir şekilde değişmesi ve İran semalarının rakip havacılık için neredeyse geçilmez bir bölgeye dönüşmesi bekleniyor.
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