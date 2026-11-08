İran füze kısıtlamasını kaldırdı: Avrupa ve ABD üsleri hedef mi?

Acil satın alma: İran tarafı, Rusya Federasyonu ile en gelişmiş hava savunma sistemi olarak kabul edilen S-400 Triumf sistemlerinin acilen satın alınması konusunda kapalı görüşmelere başladı;

Hava sahasını kapatmak: Bu silahların teslim edilmesi durumunda, bölgedeki hava kuvvetleri dengesinin daha da keskin bir şekilde değişmesi ve İran semalarının rakip havacılık için neredeyse geçilmez bir bölgeye dönüşmesi bekleniyor.