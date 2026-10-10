Çinli kadın, soğuk havada işe gelen iki çalışanına BMW hediye etti

Çin'in Henan eyaletinde bir restoran sahibi olan kadın, iki çalışanına BMW marka otomobil hediye etti. Çalışanlarının her gün elektrikli scooter ile işe gidip gelirken soğuk havada zorlandıklarını gören kadın, onları araba ile ödüllendirmeye karar verdi.

South China Morning Post'un haberine göre, olay Henan eyaletinin Jiaozuo şehrinde gerçekleşti. Restoran sahibi Ma Yanli, eylül ayı sonunda çalışanlarının işe ulaşımda kötü hava koşullarıyla karşılaştığını fark etti.

Bunun üzerine, çalışkanlıklarıyla öne çıkan iki çalışanını ödüllendirmeye karar verdi. Girişimci kadın, onları bir toplantı sırasında sürpriz yaparak BMW bayisine götürdü. Arabaların ücretinin önceden tamamen ödendiği belirtildi.

Ma Yanli, restoranın gelişiminde her çalışanın katkısı olduğunu vurguladı. Bu nedenle, işine sorumlulukla yaklaşan çalışanlarına minnettarlığını göstermek istediğini ifade etti.

Habere göre, her bir otomobilin değeri 45 bin doları buluyor. Sonuç olarak girişimci kadın, iki çalışanı için toplamda 90 bin dolar harcadı.